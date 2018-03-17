20 milyar dolar içeride kalacak

Hükümet, sanayicinin ithalata bağımlılığını azaltmak için harekete geçti. İlk toplantısını yapan ve yerlileştirme çalışmaları için yol haritasını belirleyen Yerlileştirme YürütmeKurulu, öncelikli olarak ithalatı 20 milyar doları bulan 43 ürün paketininyerlileştirmesi üzerinde çalışacak. Kurul, geçtiğimiz gün Başbakan YardımcısıMehmet Şimşek başkanlığında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve ilgili bürokratların katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.