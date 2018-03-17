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Yol Durumu
  1. Sanayi üretimi yüzde 12 arttı

20 milyar dolar içeride kalacak

20 milyar dolar içeride kalacak
Hükümet, sanayicinin ithalata bağımlılığını azaltmak için harekete geçti. İlk toplantısını yapan ve yerlileştirme çalışmaları için yol haritasını belirleyen Yerlileştirme Yürütme Kurulu, öncelikli olarak ithalatı 20 milyar doları bulan 43 ürün paketinin yerlileştirmesi üzerinde çalışacak. Kurul, geçtiğimiz gün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük Bakanı , Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve ilgili bürokratların katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.
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