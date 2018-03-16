;
Yol Durumu
  1. Koruyucu ailelere emeklilik avantajı
  2. Ruslar geliyor

Borçluya fırsat

1 Nisan 2017 öncesine ait borcu olanlar dikkat! 2 Nisan’a kadar teste başvurup geliri brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az çıkanların borcu silinecek. Üstünde çıkanların da borcu düşecek

Borçluya fırsat
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların 1 Nisan 2017 öncesine ait gecikme zammı ve cezası silinen borçlarını, 30 Nisan'a kadar ödemeleri gerektiğini bildirdi. Açıklamada, Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayanlara uygulanan Genel Sağlık Sigortası () kapsamındaki vatandaşların, 1 Nisan 2017'den önce ödenmemiş GSS prim borçlarının, kanunla başvuru şartı aranmaksızın yapılandırıldığı hatırlatıldı. Kendilerine gelir testi başvurusu tebliğ edildiği halde, gelir testine hiç başvurmamış Genel Sağlık Sigortalı vatandaşların, 2 Nisan'a kadar gelir testine müracaat etmeleri gerektiği belirtilerek, geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilen vatandaşların GSS borçlarının silineceği kaydedildi.

ÖĞRENMEK KOLAY
Gelir testi sonucunda aile içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olan GSS'lilerin, 1 Nisan 2017 öncesine ait gecikme zammı, cezası silinen ve aylık 53 lira 33 kuruş üzerinden yeniden hesaplanan borçlarını 30 Nisan'a kadar ödemeleri gerektiği vurgulandı. Borçlar e-devlet üzerinden veya SGK'ye müracaat edilerek öğrenilebiliyor. Prim borcu ödenmezse gecikme cezası gelecek.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar