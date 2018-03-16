Borçluya fırsat

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), Genel Sağlık Sigortalıvatandaşların 1 Nisan 2017öncesine ait gecikme zammıve cezası silinen borçlarını, 30Nisan'a kadar ödemelerigerektiğini bildirdi. Açıklamada,Türkiye'de ikamet eden veherhangi bir sağlık güvencesibulunmayanlara uygulananGenel Sağlık Sigortası (GSS)kapsamındaki vatandaşların, 1Nisan 2017'den önce ödenmemişGSS prim borçlarının, kanunlabaşvuru şartı aranmaksızınyapılandırıldığı hatırlatıldı.Kendilerine gelir testi başvurusutebliğ edildiği halde, gelirtestine hiç başvurmamış GenelSağlık Sigortalı vatandaşların,2 Nisan'a kadar gelir testinemüracaat etmeleri gerektiğibelirtilerek, geliri brüt asgariücretin üçte birinden az olduğutespit edilen vatandaşların GSSborçlarının silineceği kaydedildi.
ÖĞRENMEK KOLAY Gelir testi sonucunda aile içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olan GSS'lilerin, 1 Nisan 2017 öncesine ait gecikme zammı,cezası silinen ve aylık 53 lira33 kuruş üzerinden yeniden hesaplanan borçlarını 30 Nisan'a kadar ödemeleri gerektiği vurgulandı. Borçlar e-devlet üzerinden veya SGK'ye müracaat edilerek öğrenilebiliyor. Prim borcu ödenmezse gecikmecezası gelecek.
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