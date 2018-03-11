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30 bin arabulucu bugün sınavda

Çalışanlar ile işverenler arasındaki tazminat, işe geri dönüş ve alacak gibi davaları çözüme kavuşturacak arabulucular (uzlaştırmacı) bugün sınava giriyor.

30 bin arabulucu bugün sınavda
Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilk kez için zorunlu hale getirilen eğitimlere katılanların başvurularının kabul edilmesinin ardından sınav sürecine geçildi. Çok sayıda , Anadolu Üniversitesince yapılacak sınava girmeye hak kazandı. Zorunlu eğitimleri alan ve başvuruları kabul edilen 30 bin 700 uzlaştırmacı adayı, yarın yapılacak sınavda ter dökecek. En az 70 puan alanların başarılı sayılacağı sınavın sonuçları, bu ayın sonunda açıklanacak.
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