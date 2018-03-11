30 bin arabulucu bugün sınavda

AdaletBakanlığı Alternatif Çözümler DaireBaşkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilk kez uzlaştırmacılar için zorunlu hale getirilen eğitimlere katılanların başvurularının kabul edilmesinin ardından sınav sürecine geçildi. Çok sayıda uzlaştırmacı adayı, Anadolu Üniversitesince yapılacak sınava girmeye hak kazandı. Zorunlu eğitimleri alan ve başvuruları kabul edilen 30 bin 700 uzlaştırmacı adayı, yarın yapılacak sınavda ter dökecek. En az 70 puan alanların başarılı sayılacağı sınavın sonuçları, bu ayın sonunda açıklanacak.
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