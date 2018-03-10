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Mesleklerin cinsiyeti yok

‘Kadınların işgücüne katılma oranında hedef yüzde 40’ların üzeri’ diyen Bakanı , mesleklerin cinsiyeti olmadığını belirtti, büyük hedeflere ulaşmak için kadınların gücüne ihtiyaç olduğunu vurguladı

Mesleklerin cinsiyeti yok
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kadınların işgücüne katılma oranının AK Parti iktidarları döneminde yüzde 20'lerden yüzde 34'lere ulaştığını belirterek, "Bu konuda hedef yüzde 40'ların üzeri. 2023 'sinde bu çerçevede önemli adımlar atılacak. Büyük ve güçlü Türkiye olma noktasında nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın enerjisinden daha fazla güç almak önem arz ediyor" dedi. Enerji Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı himayelerinde, Shell Türkiye ve İŞKUR işbirliğiyle Türkiye'de ını artırmaya yönelik '5 yılda 5 bin kadına istihdam' projesinin tanıtım toplantısında konuşan Albayrak, "Kadınların emeği ve katkısı olmadan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Kadınların işgücü piyasasına dahil olmadığı bir ülkede dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeden bahsetmemiz mümkün değil" diye konuştu. Büyük hedeflere ulaşmak için kadınların gücüne ihtiyaç olduğuna işaret eden Albayrak, şunları söyledi: "Enerjinin her alanında kadın istihdamının artırılması için bütün paydaşlarımızın katkılarına açığız." Albayrak, cinsiyet eşitliğinin öncelikle zihinde başladığını kadın mühendis, kadın doktor gibi tabirlerin sorgulanmamış klişelerden ibaret olduğunu dile getirerek, "Doktor doktordur, mühendis mühendistir. Erkek mühendis ya da kadın mühendis diye bir kavram yoktur. Şirketler cinsiyetçi tutumlarını gözden geçirmelidir" diye konuştu.

GÜVENİN GÖSTERGESİ
Albayrak, şöyle devam etti: "Shell Türkiye'nin projesi Türkiye ekonomisine ve potansiyeline duyulan güvenin de en büyük göstergelerinden biri. Demek ki önümüzdeki 5 yıl daha da büyüyeceğiz ve yatırım yapacağız. Terörü bitirme noktasında gümbür gümbür ilerliyoruz. , ihracatı ne kadar büyüyecek bunları konuşuyoruz. Türkiye, bu güçlü zemini perçinleyerek hedeflerine erkek kadın yekvücut olarak ilerliyor."
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