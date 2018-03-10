Mesleklerin cinsiyeti yok

‘Kadınların işgücüne katılma oranında hedef yüzde 40’ların üzeri’ diyen Enerji Bakanı Berat Albayrak, mesleklerin cinsiyeti olmadığını belirtti, büyük hedeflere ulaşmak için kadınların gücüne ihtiyaç olduğunu vurguladı
Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Berat Albayrak, kadınlarınişgücüne katılma oranının AKParti iktidarları döneminde yüzde20'lerden yüzde 34'lere ulaştığınıbelirterek, "Bu konuda hedef yüzde40'ların üzeri. 2023 Türkiye'sindebu çerçevede önemli adımlar atılacak.Büyük ve güçlü Türkiye olmanoktasında nüfusun yarısını oluşturankadınlarımızın enerjisinden daha fazlagüç almak önem arz ediyor" dedi.Enerji Bakanlığı ile ÇalışmaBakanlığı himayelerinde, ShellTürkiye ve İŞKUR işbirliğiyleTürkiye'de kadın istihdamınıartırmaya yönelik '5 yılda 5 binkadına istihdam' projesinin tanıtımtoplantısında konuşan Albayrak,"Kadınların emeği ve katkısı olmadanbir ülkenin kalkınması mümkündeğildir. Kadınların işgücü piyasasınadahil olmadığı bir ülkede dengelive sürdürülebilir bir büyümedenbahsetmemiz mümkün değil"diye konuştu. Büyük hedeflereulaşmak için kadınların gücüneihtiyaç olduğuna işaret edenAlbayrak, şunları söyledi: "Enerjininher alanında kadın istihdamınınartırılması için bütün paydaşlarımızınkatkılarına açığız." Albayrak,cinsiyet eşitliğinin öncelikle zihindebaşladığını kadın mühendis, kadındoktor gibi tabirlerin sorgulanmamışklişelerden ibaret olduğunu dilegetirerek, "Doktor doktordur,mühendis mühendistir. Erkekmühendis ya da kadın mühendis diyebir kavram yoktur. Şirketler cinsiyetçitutumlarını gözden geçirmelidir" diyekonuştu.
GÜVENİN GÖSTERGESİ Albayrak, şöyle devam etti: "Shell Türkiye'nin projesi Türkiye ekonomisine ve potansiyeline duyulan güvenin de en büyük göstergelerinden biri. Demek ki önümüzdeki 5 yıl daha da büyüyeceğiz ve yatırım yapacağız. Terörü bitirme noktasında gümbür gümbür ilerliyoruz. Turizm, ihracatı ne kadar büyüyecek bunları konuşuyoruz. Türkiye, bu güçlü zemini perçinleyerek hedeflerine erkek kadın yekvücut olarak ilerliyor."
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