Kadın işçinin primi devletten
Meclis’e sevkedilen torba tasarıda kadın eleman alan işletmelere çok önemli avantajlar sunuluyor.
2020 sonuna kadar işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviği getirilecek. İmalat ve bilişim sektöründeki işyerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda prim desteği sağlanacak. Sağlanan bu teşviklerden yararlanma süresi kadın istihdamında 12 ay yerine 18 ay olarak uygulanacak.
Kadın çalışanlara, işyerinde kreş hizmeti verilmemesi ve ödemelerin doğrudan kreş hizmeti sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine (kreşlere) yapılması şartıyla, her bir çocuk için 2018 yılı için aylık 304.4 TL'yi (brüt asgari ücretin yüzde 15'i) geçmemek üzere gelir vergisinden istisna tutularak destek sağlanabilecek.
Sanayi sektöründe İşbaşı Eğitim Programı'na katılan kadınların 2-5 yaş arası çocuğu için program süresi boyunca aylık 400 lira bakım desteği verilecek.
Etiketler: kadın istihdam , istihdam , meclis
- 09 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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