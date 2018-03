Sokakta dizi izletti 6 milyar $ kazandı

akıllı telefon kullanıcılarının 2.4 milyara ulaştığı günümüzde, mobil cihazlardan film ve dizi izleme alışkanlığı giderek yayılıyor. Kullanıcılarına sokakta, yolda, otobüste her yerde film, dizi, belgesel, program izleme imkanı sunan küresel internet televizyon ağları büyük paralar kazanıyor. Bunların en meşhurlarından olan, 2017'de cirosunu rekor düzeyde yükseltti. 2016'dadolar ciro açıklayan Netflix 'in 2017 cirosu ise. Firma 2017'nin son çeyreğinde net kârını iseartırarakyükseltti. İstenen yayını mobil cihazlara indirerek, internet bağlantısı olmadan da her yerde seyretme avantajı sunan Netflix, 190'dan fazla ülkedeüyeye ulaştı. Netflix'in piyasa değeri iseaştı. Yapılan araştırmaya göre; dünya genelinde izleyicilerinin yüzde 67'si, Türkiye 'dekilerin de yüzde 77'si evlerinin dışında da film ve dizi seyrediyor. Türkler en çok otobüs ile seyahat ederken dizi ve filmlere kilitleniyor. Yine izleyenlerin yüzde 7'si programı tuvalette bile kullanıyor.2018 yılı tüm dünyada 'Troya Yılı' ilan edildi. BBC ve Netflix bir araya gelerek 'Troy, Fall Of a City' adlı diziyi hazırladı. Dizi, tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan, kültürlerin köprüsü olmuş, dünyanın en önemli antik kentlerinden Troya'nın tüm dünyadaki etkisini vurguluyor. İngiliz-Amerikan ortak yapımında dünyaca ünlü yıldızlar David Gyasi, Hakeem Kae-Kazim, Louis Hunter gibi isimler yer alıyor.