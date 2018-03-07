Şov başladı

CenevreOtomobilFuarı, 88'inci kezkapılarını açıyor.Yarından itibaren 18 Mart'akadar açık olacakfuarın basınaçılışında,son teknolojibirbirindenözellikliaraçlargörücüyeçıktı. Yenimodelatağıbaşladı.Üretici veyan sanayiciolmak üzereyaklaşık 180firmanın katıldığıfuarda, bu yıl 110'danfazla yeni modelin dünya veAvrupa ilk tanıtımı yapılıyor.Fuarda hemen satışasunulacak modellerdışında, elektrikli,süper spor ve geleceğinipuçlarını verenkonsept araçlar daağırlıkta. Birçok araç,benzin istasyonlarınıpas geçecek gibigörünürken, sürücüsüzaraçlar da fuarda dikkatçekti. Fuarda 700 binziyaretçi bekleniyor.
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