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Şov başladı

Şov başladı
Cenevre Otomobil Fuarı, 88'inci kez kapılarını açıyor. Yarından itibaren 18 Mart'a kadar açık olacak fuarın basın açılışında, son teknoloji birbirinden özellikli araçlar görücüye çıktı. Yeni model atağı başladı. Üretici ve yan sanayici olmak üzere yaklaşık 180 firmanın katıldığı fuarda, bu yıl 110'dan fazla yeni modelin dünya ve Avrupa ilk tanıtımı yapılıyor. Fuarda hemen satışa sunulacak modeller dışında, elektrikli, süper spor ve geleceğin ipuçlarını veren konsept araçlar da ağırlıkta. Birçok araç, benzin istasyonlarını pas geçecek gibi görünürken, sürücüsüz araçlar da fuarda dikkat çekti. Fuarda 700 bin ziyaretçi bekleniyor.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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