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Süper Türk

Beyaz şapkalı Akıncı , ABD ’nın açığını yakaladı. İstihbarat sistemine sızarak, ‘’ mesajı bıraktı.

Süper Türk
TÜRK hacker Kürşat Oğuzhan Akıncı (26), bilgisayar dünyasının iyi niyetli güvenlik uzmanları olarak adlandırılan "beyaz şapkalı hackerlar" arasında yer aldı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na bağlı Savunma Teknolojileri Mühendislik Anonim Şirketi'nde Siber Güvenlik Uzmanı olarak görev yapmaya başladı. Akıncı, 2017 yılında ABD'yi şoka uğrattı. Bilgisayar dahisi genç, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) veri tabanına sızarak kritik seviyeli güvenlik açığını yakaladı. Bu konuda ABD'yi uyardı. İstihbarat ajansı da açığı kapattı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından teşekkür rozetiyle ödüllendirilen Akıncı, yine ABD istihbaratının açığını yakalayıp çok önemli bir mesaj yolladı. Dahi genç, ikinci kez NSA'nın web sunucularındaki güvenlik açığını saptadı. ABD istihbarat sistemine sızdı. Kritik seviyeli güvenlik açığını belgelemek amacıyla "www.nsa.gov" adlı internet sitesine sızma anının ekran görüntüsünü aldı. Daha sonra NSA'nın veri tabanına sızarak güvenlik açığıyla ilgili Amerika Savunma Bakanlığı'nı uyandırdı! NSA'nın sitesindeki güvenlik açığını teşhir eden Kürşat Oğuzhan Akıncı, sitenin yönetici paneline de "Zeytin Dalı" ve "Afrin şehitleri" şeklinde iki mesaj bıraktı. Akıncı, ekip liderliğini yaptığı Blackbox Siber Mücadele Takımı'nın resmi twitter hesabında da NSA'nın sitesine bıraktığı mesajın görsellerini paylaştı.



ABD'YE TÜRKİYE'DEN AFRİN MESAJI
ABD istihbaratının veri tabanına sızarak güvenlik açığını ortaya çıkartan Kürşat Oğuzhan Akıncı, "Afrin" mesajıyla da düşmanlarına unutamayacakları bir ders verdi. Akıncı, siber uzayda alınan bir hasarı, bombaların dahi yaratamayacağını belirtti.

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