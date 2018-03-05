Süper Türk

TÜRK hacker Kürşat OğuzhanAkıncı (26), bilgisayardünyasının iyi niyetli güvenlikuzmanları olarak adlandırılan "beyazşapkalı hackerlar" arasında yer aldı.Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nabağlı Savunma TeknolojileriMühendislik Anonim Şirketi'ndeSiber Güvenlik Uzmanı olarakgörev yapmaya başladı. Akıncı,2017 yılında ABD'yi şoka uğrattı.Bilgisayar dahisi genç, ABD SavunmaBakanlığı'na bağlı Ulusal GüvenlikAjansı'nın (NSA) veri tabanınasızarak kritik seviyeli güvenlik açığınıyakaladı. Bu konuda ABD'yi uyardı.İstihbarat ajansı da açığı kapattı.ABD Savunma Bakanlığı tarafındanteşekkür rozetiyle ödüllendirilenAkıncı, yine ABD istihbaratının açığınıyakalayıp çok önemli bir mesaj yolladı.Dahi genç, ikinci kez NSA'nın websunucularındaki güvenlik açığınısaptadı. ABD istihbarat sisteminesızdı. Kritik seviyeli güvenlik açığınıbelgelemek amacıyla "www.nsa.gov"adlı internet sitesine sızma anınınekran görüntüsünü aldı.Daha sonra NSA'nın veri tabanınasızarak güvenlik açığıyla ilgili AmerikaSavunma Bakanlığı'nı uyandırdı!NSA'nın sitesindeki güvenlik açığınıteşhir eden Kürşat Oğuzhan Akıncı,sitenin yönetici paneline de "ZeytinDalı" ve "Afrin şehitleri" şeklindeiki mesaj bıraktı. Akıncı, ekip liderliğiniyaptığı Blackbox Siber MücadeleTakımı'nın resmi twitter hesabındada NSA'nın sitesine bıraktığı mesajıngörsellerini paylaştı.
ABD'YETÜRKİYE'DENAFRİN MESAJI ABD istihbaratının veri tabanına sızarak güvenlik açığını ortaya çıkartan Kürşat Oğuzhan Akıncı, "Afrin" mesajıyla da Türkiye düşmanlarına unutamayacakları bir ders verdi. Akıncı, siber uzayda alınan bir hasarı, bombaların dahi yaratamayacağını belirtti.
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