2 ayda 93 Porsche satıldı

İlk2 ayda 1600ccaltındakiotomobilsatışlarındayüzde 2.9,1600-2000ccaralığında motorhacmine sahip otomobilsatışlarında da yüzde 0.9artış yaşandı. ODD GenelKoordinatörü Hayri Erce,"2018 yılı otomotiv sektörütoplam pazarının 925 bin-975bin adet aralığında olması tahminedilmektedir" dedi.2018'in Ocak-Şubat dönemindelüks (E segmenti) ve ultra lüks(F segmenti) araç satışları, 2 bin205 adet oldu. Lüks segmenttebin 688, ultra lüks segmentte 517araç satışı gerçekleştirildi. İlk 2ayda 2 Aston Martin, 3 Bentley,2 Ferrari, 8 Infiniti, 32 Jaguar, 6Maserati, 93 Porsche satışı yapıldı.
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Bu araçları satın alanlar acaba ne kadar vergi ödüyorlar araştırılmasında büyük fayda var..
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