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2 ayda 93 satıldı

Türkiye'de otomobil satışları bu yılın Ocak-Şubat döneminde yüzde 3.59 artarak 62 bin 512 olarak gerçekleşti.

2 ayda 93 Porsche satıldı
İlk 2 ayda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 2.9, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında da yüzde 0.9 artış yaşandı. ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, "2018 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 925 bin-975 bin adet aralığında olması tahmin edilmektedir" dedi. 2018'in Ocak-Şubat döneminde lüks (E segmenti) ve ultra lüks (F segmenti) araç satışları, 2 bin 205 adet oldu. Lüks segmentte bin 688, ultra lüks segmentte 517 araç satışı gerçekleştirildi. İlk 2 ayda 2 , 3 Bentley, 2 Ferrari, 8 Infiniti, 32 Jaguar, 6 Maserati, 93 satışı yapıldı.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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aBUZER aBUZER

Bu araçları satın alanlar acaba ne kadar vergi ödüyorlar araştırılmasında büyük fayda var..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.03.2018 17:53
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