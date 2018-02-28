ÇED başvurusu uygun bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleşmeBakanlığı Altyapı Yatırımları GenelMüdürlüğü tarafından yapılmasıplanlanan Kanal İstanbul projesininÇevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) başvuru dosyasının uygunbulunarak ÇED sürecinin başladığınıbildirdi. Yapılan açıklamada, yatlimanları, konteyner limanları ve lojistikmerkezlerini içeren kıyı yapıları iledenizden alan kazanımı, dip taraması vebeton santrallerinin dahil olduğu projeyeilişkin her türlü bilgi, görüş, soru veönerilerin İstanbul Çevre ve Şehircilikİl Müdürlüğü veya Çevre ve ŞehircilikBakanlığı'na gönderilebileceği kaydedildi.
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