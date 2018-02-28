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başvurusu uygun bulundu

ÇED başvurusu uygun bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi () başvuru dosyasının uygun bulunarak ÇED sürecinin başladığını bildirdi. Yapılan açıklamada, yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezlerini içeren kıyı yapıları ile denizden alan kazanımı, dip taraması ve beton santrallerinin dahil olduğu projeye ilişkin her türlü bilgi, görüş, soru ve önerilerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilebileceği kaydedildi.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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