Çin sigortacılık sektörü düzenleme kurumu yaptığı yazılı açıklamada Anbang'ın yasa ve düzenlemeleri ihlal ettiğini ve "şirketin borç ödeme gücünün ciddi şekilde tehlikeye girebileceğini" belirtti. Açıklamada ayrıntı yer almadı. Kurum, ayrıca Anbang'ın ana hissedarlarından yönetim kurulu başkanı Wu Xiaohui'nin mali suçlar nedeniyle yargılandığını belirtti. Yurtdışında yaptığı satın almalarla bilenen ve 30 milyar dolara yakın tutarda şirket ve gayrimenkul satın alan Anbang'ın yöneticisi Wu Haziran ayında tutuklanmıştı. Bir yıl süreyle el konulan şirket Global Fortune 500 listesinde 139. sırada bulunuyor. Aktiflerinin büyüklüğü ise 310 milyar doları buluyor.
Başkanların oteline Çin el koydu!
Çin devleti 310 milyar dolarlık Anbang’a el koydu, New York’taki Waldorf Astoria otelin de sahibi oldu.
Etiketler: Waldorf Astoria , Jennifer Lawrence , Irina Shayk , Empire State
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Gazete
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