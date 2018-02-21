Validebağ’da 84 ay 0 faiz

Validebağ Konakları projesinde finans maliyetini üstlenen DAP Yapı ve Emlak Konut GYO, 84 ay sıfır faiz kampanyası kapsamında, 10b in 839 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuyor
DAP Yapı, İstanbul Koşuyolu'nda Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa ettiği ValidebağKonakları projesinde, 84 ay 0 faiz kampanyası başlattı. Buna göre, fiyatların 1 milyon 214bin liradan başladığı projeden yüzde 25 peşin ve 10 bin 839 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olmak mümkün. DAP Holding YönetimKurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktüre ve artan inşaat maliyetlerine rağmen, Validebağ Konakları projesinde Emlak Konut GYO ve DAP Yapı'nın elini taşın altına koyarak finans maliyetini üstlendiğini söyledi. Bölgede ikinci el konutların bile metrekare fiyatının 25-30 binliraya ulaştığını belirten Yılmaz, "Emsallerine kıyasla yüzde 50 fiyat avantajıyla 11 bin 900 lira olarak belirlediğimiz metrekare fiyatını şu an Kartal'daki projelerde bile göremezsiniz. Bankadan 84 ay vadeli kredi alınca ödeyeceğiniz yüzde 60 oranındaki faizi biz karşılıyor, yükünüzü hafifleterek, kârınızı artırıyoruz" dedi. Tüketicinin aylık geri ödeme taksitinin azaltılmasını ve ev sahibi olmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını anlatan Yılmaz, kampanyanın 31 Mart'a kadar devam edeceğini açıkladı.
KORUNUN KARŞISINDA 5'er katlı bloklarda 319konut ve 47 mağazadan oluşan ValidebağKonakları'nda 1+0'dan 6+1'e varan daire alternatifleri yer alıyor. Projede daire büyüklükleri 650 metrekareye kadar çıkıyor. Validebağ Korusu'nun tam karşısında yer alan proje lüks detaylarıyla dikkat çekiyor. Çocuk oyun alanları, sosyal tesisleri, yürüyüş parkurları, süs havuzlarıyla ve yaşları 15 ile 400 arasında değişen ağaçlarla doğayla iç içe bir yaşam vaat eden proje, Koşuyolu ile Üsküdar'ın Altunizade ve Barbaros Mahalleleri'nin kesiştiği noktada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Avrasya Tüneli'ne yürüme mesafesinde.
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz Validebağ Konakları'nın yüzde 50 fiyat avantajıyla satıldığını söyledi.
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