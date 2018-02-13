Uyanıklar ucuz hurda araç topluyorlar

Torba yasa tasarısında yer alan hurda araç sahiplerine 10 binliralık ÖTV indirimi, uyanıkları harekete geçirdi. TüketiciDernekleri Federasyonu GenelBaşkan Yardımcısı Aziz Koçal, "Bizlere ulaşan bilgilere göre, bazı kişiler, galeriler veya oto alım satımı yapan korsanlar hurdaya çıkarılmak üzere bekleyen ya da yürüme aksamı arızalı olan, masraf gerektirdiği için yaptırılmayan araçlar ile 16 yaşın üzerinde araçları çok ucuz fiyatlara, yok pahasınatüketicilerden toplanmakta" dedi. Tüketicilerin kanun teklifinin olduğu gibi yasallaşması halinde menfaatlerine olabilecek faydalardan başkasının yaralanmasına izin vermemeleri gerektiğini söyleyen Koçal, "Aracın sahibi aynı cins araç alırsa, ÖTV'de 10 bin lirayı aşmamak üzere indirim alacak" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.