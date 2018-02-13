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Uyanıklar ucuz topluyorlar

Uyanıklar ucuz hurda araç topluyorlar
Torba yasa tasarısında yer alan sahiplerine 10 bin liralık ÖTV indirimi, uyanıkları harekete geçirdi. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aziz Koçal, "Bizlere ulaşan bilgilere göre, bazı kişiler, galeriler veya oto alım satımı yapan korsanlar hurdaya çıkarılmak üzere bekleyen ya da yürüme aksamı arızalı olan, masraf gerektirdiği için yaptırılmayan araçlar ile 16 yaşın üzerinde araçları çok ucuz fiyatlara, yok pahasına tüketicilerden toplanmakta" dedi. Tüketicilerin kanun teklifinin olduğu gibi yasallaşması halinde menfaatlerine olabilecek faydalardan başkasının yaralanmasına izin vermemeleri gerektiğini söyleyen Koçal, "Aracın sahibi aynı cins araç alırsa, 'de 10 bin lirayı aşmamak üzere indirim alacak" dedi.
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