Havada 12 yılın rekoru

Ulaştırma, Denizcilik veHaberleşme Bakanı Arslan, "Ocak ayındahavayoluyla taşınan yolcu sayısında son 12yılın en yüksek artışı gerçekleşti. Ocak'ta 14milyon 758 bin yolcuya hizmet verildi" dedi.Ocak'ta havalimanlarına iniş-kalkış yapanuçak sayısının, geçen yılın aynı ayına göreiç hatlarda yüzde 16.2 artışla 70 bin 510'ayükseldiğini ifade eden Arslan, dış hatlardaise yüzde 11.8 artışla 38 bin 60'a çıktığınısöyledi. Arslan, "Ocak'ta Türkiye genelihavalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde28.2 artışla 9 milyon 599 bin 402, dış hatyolcu trafiği ise yüzde 29.4 artışla5 milyon 149 bin 572 oldu" diye konuştu.
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