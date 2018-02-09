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Havada 12 yılın rekoru

Havada 12 yılın rekoru
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Ocak ayında yla taşınan yolcu sayısında son 12 yılın en yüksek artışı gerçekleşti. Ocak'ta 14 milyon 758 bin yolcuya hizmet verildi" dedi. Ocak'ta havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 16.2 artışla 70 bin 510'a yükseldiğini ifade eden Arslan, dış hatlarda ise yüzde 11.8 artışla 38 bin 60'a çıktığını söyledi. Arslan, "Ocak'ta geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 28.2 artışla 9 milyon 599 bin 402, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 29.4 artışla 5 milyon 149 bin 572 oldu" diye konuştu.
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