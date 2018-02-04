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çöktü

’in son 5 gündeki düşüşü yüzde 34’ü geçerken, piyasa değerinde 20 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı

Bitcoin çöktü
Bitcoin, 8 bin doların altına gerileyerek son 11 haftanın en düşük seviyesini gördü. birimi 'in değeri, önceki gün 7 bin 540 dolara kadar gerileledi ve günlük kaybı yüzde 16,3 oldu. Son 5 gündeki kayıpları yüzde 34,6'yı bulan Bitcoin, 18 Kasım'dan bu yana en düşük değerine ulaştı.



20 MİLYAR DOLAR
Ayrıca sanal para biriminin son 5 günde piyasa değerinde de 20 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı. Ocak ayındaki kayıpları da yüzde 25'i bulan Bitcoin'in piyasa değeri de bu yılın başından itibaren yaklaşık 65 milyar dolar azaldı. Uzmanlar, Bitcoin'e regülasyon getirilmesi ve siber güvenlik endişelerine işaret ederek, bunun kripto paralarda sert düşüşe neden olduğunu vurguladılar. Bitcoin'in 'de de ilgi görmesi üzerine TAKVİM'in ekonomist yazarları Doç Kadir Tuna ve Erkin Şahinöz, yaptıkları değerlendirmede sanal para biriminin güveNilir olmadığını ve çok dikkatli davranılması gerektiğini anlatmışlardı.
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