Bitcoin çöktü

Bitcoin, 8 bin doların altına gerileyerek son 11 haftanın en düşük seviyesini gördü. Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, önceki gün 7 bin 540 dolara kadar gerileledi ve günlük kaybıyüzde 16,3 oldu. Son 5 gündeki kayıpları yüzde34,6'yı bulan Bitcoin, 18 Kasım'dan bu yana en düşük değerine ulaştı.
20 MİLYAR DOLAR Ayrıca sanal para biriminin son 5 günde piyasa değerinde de 20 milyar dolarınüzerinde kayıp yaşandı. Ocak ayındaki kayıpları da yüzde 25'i bulan Bitcoin'in piyasa değeri de bu yılın başından itibaren yaklaşık 65 milyar dolar azaldı. Uzmanlar, Bitcoin'e regülasyon getirilmesi ve siber güvenlik endişelerine işaret ederek, bunun kripto paralarda sert düşüşe neden olduğunu vurguladılar. Bitcoin'in Türkiye'de de ilgi görmesi üzerine TAKVİM'in ekonomist yazarları Doç Kadir Tunave Erkin Şahinöz, yaptıkları değerlendirmede sanal para biriminin güveNilir olmadığını ve çok dikkatli davranılması gerektiğini anlatmışlardı.
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