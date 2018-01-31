Metal işçilerine iyi haber

Türk Metal SendikasıGenel Başkanı PevrulKavlak, Türkiye MetalSanayicileri Sendikası (MESS)ile grup toplu iş sözleşmesinibağıtladıklarını ifade ederek,2 yıllığına bağıtladıkları topluiş sözleşmesinde zamlarınortalama getirisinin yüzde24.63 olduğunu bildirdi.Sosyal haklara aldıkları zamoranının ise yüzde 23 olduğunuanlatan Kavlak, "Aldığımız zamoranları ile sosyal yardımlarıtopladığımızda, kümülatif olarakyüzde 26.31'dir. Bütün bunlardışında, bu sözleşmede, şimdiyekadar sözleşmemizde olmayanbazı hakları da aldık. Bunlardanilki, tamamlayıcı sağlık sigortasıoldu. Bunun getirisi yıllık 480liradır" diye konuştu.
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