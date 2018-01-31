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Metal işçilerine iyi haber

Metal işçilerine iyi haber
Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile grup toplu iş sözleşmesini bağıtladıklarını ifade ederek, 2 yıllığına bağıtladıkları toplu iş sözleşmesinde zamların ortalama getirisinin yüzde 24.63 olduğunu bildirdi. Sosyal haklara aldıkları zam oranının ise yüzde 23 olduğunu anlatan Kavlak, "Aldığımız zam oranları ile sosyal yardımları topladığımızda, kümülatif olarak yüzde 26.31'dir. Bütün bunlar dışında, bu sözleşmede, şimdiye kadar sözleşmemizde olmayan bazı hakları da aldık. Bunlardan ilki, tamamlayıcı sağlık sigortası oldu. Bunun getirisi yıllık 480 liradır" diye konuştu.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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