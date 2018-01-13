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iş kapısı açıyor

Tarım Bakanlığı iş kapısı açıyor
Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık'a bu yıl alınacak personel sayısına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ne kadar personel alınabilir, o hükümetimizin vereceği bir karardır. Benim elimde listem var, hazır. 2018'de hayırlı bir müjde veririz diye düşünüyorum" dedi. Fakibaba, "Et fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin. Et fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 5 lira civarında düşüş oldu" diye konuştu.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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