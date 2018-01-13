Tarım Bakanlığı iş kapısı açıyor

Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık'a bu yıl alınacak personel sayısına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ne kadar personel alınabilir, o hükümetimizin vereceği bir karardır. Benim elimde listem var, hazır. 2018'de hayırlı bir müjde veririz diye düşünüyorum" dedi. Fakibaba, "Et fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin. Et fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 5 lira civarında düşüş oldu" diye konuştu.