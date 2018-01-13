Tarım Bakanlığı iş kapısı açıyor

Tarım Bakanı Ahmet EşrefFakıbaba, Bakanlık'a bu yıl alınacakpersonel sayısına ilişkin çalışmalarınsürdüğünü belirterek, "Ne kadarpersonel alınabilir, o hükümetimizinvereceği bir karardır. Benim elimdelistem var, hazır. 2018'de hayırlı birmüjde veririz diye düşünüyorum"dedi. Fakibaba, "Et fiyatlarını regüleettiğimiz kesin. Et fiyatlarında enlüks lokantalarda bile 5 liracivarında düşüş oldu" diye konuştu.
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