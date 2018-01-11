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a destek

Ulaşıma destek
AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca, , yaşlı, gazi ve şehit yakınlarının yararlandığı ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında, şehir içi toplu hizmeti sunan işletmecilere 2.5 yılda 373 milyon lira gelir desteği verildi. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için tüm imkanları seferber ederek çalıştıklarını belirterek, "Engelli, yaşlı, gazi ve şehit yakını vatandaşların üzerindeki yükü hafifletiyoruz" dedi.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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