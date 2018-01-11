Ulaşıma destek

AİLEve SosyalPolitikalarBakanlığı'nca,engelli, yaşlı, gazi ve şehityakınlarının yararlandığıücretsiz seyahat uygulamasıkapsamında, şehir içi topluulaşım hizmeti sunanişletmecilere 2.5 yılda373 milyon lira gelirdesteği verildi. BakanFatma Betül Sayan Kaya,dezavantajlı vatandaşlarınhayatlarını kolaylaştırmakiçin tüm imkanları seferberederek çalıştıklarınıbelirterek, "Engelli,yaşlı, gazi ve şehit yakınıvatandaşların üzerindeki yükühafifletiyoruz" dedi.
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