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bedeli 108 lira oldu

Pasaport bedeli 108 lira oldu
Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi. Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin tebliği, 'de yayımlanarak 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre; gelecek yıl ilgili kanunda 'değerli kağıt' olarak belirlenen noter kağıtları 11 lira ile 22 lira arasında satılacak. bedeli ise yeni yıldan itibaren 108 lira olacak. Kimlik kartları 18.50 lira, aile cüzdanları 98.50 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134 lira, motorlu araç tescil belgesi 120 lira, iş makinesi tescil belgesi 100, her bir çek yaprağı için banka çekleri 6.50 lira, Mavi Kart ise 10 liradan satılacak.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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