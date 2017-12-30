Mardan Palace'ın işletmecisi iflas etti

Antalya'da Mardan Palace Hotel'in işletmeci şirketi Olimpus İnşaat Turizm Gıda Otelcilik'in, yurt dışı kaynaklı borcu nedeniyle iflasına karar verildi. Mardan Palace Hotel Genel Müdürü Selçuk Şentepe, iflas kararının işletmeci firmanın Bank Of Moscow'a 250 milyon dolar civarındaki borcu nedeniyle alındığı belirterek, otelin mülk sahibinin AST Group olduğunu kaydetti. Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolara inşa edilen Mardan Palace Hotel, 2009 yılında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızların katıldığı törenle açılmıştı. Son yıllarda borçlar nedeniyle zor günler yaşanıyordu.