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ta geçene 235 lira ceza

Kırmızı ışıkta geçene 235 lira ceza
Trafik cezaları 2018'de, Maliye Bakanlığı'nca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 14.47 zamlı olacak. En düşük ceza, 'taşıma sınırı üstünde yolcu alan' sürücülere 85 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza 17 bin 65 lira ile 'geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler' için uygulanacak. Araçlarının muayene süresini geçirenlere 108 lira ceza verilecek. Sürücü belgesiz araç kullanmanın cezası 2 bin 18 lira olacak, kırmızı ışıkta geçene 235 lira ceza kesilecek. Araçları saygısız şekilde sürene, aracından bir şey atana ya da dökene, seyir halinde cep telefonu kullanana 108 lira ceza uygulanacak. Alkollü sürücülere ilkinde bin 2, ikincisinde bin 256, üçüncüsünde ve daha fazlasında 2 bin 18 lira ceza uygulanacak.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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