Kırmızı ışıkta geçene 235 lira ceza

Trafik cezaları 2018'de, MaliyeBakanlığı'nca belirlenen yeniden değerlemeoranına göre yüzde 14.47 zamlı olacak. Endüşük ceza, 'taşıma sınırı üstünde yolcualan' sürücülere 85 lira olarak kesilecek.En yüksek ceza 17 bin 65 lira ile 'geçici tescilbelgesini basmak ve araç sahibine vermeküzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuktüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslaraaykırı hareket edenler' için uygulanacak.Araçlarının muayene süresini geçirenlere108 lira ceza verilecek. Sürücü belgesiz araçkullanmanın cezası 2 bin 18 lira olacak, kırmızıışıkta geçene 235 lira ceza kesilecek.Araçları saygısız şekilde sürene, aracındanbir şey atana ya da dökene, seyir halinde ceptelefonu kullanana 108 lira ceza uygulanacak.Alkollü sürücülere ilkinde bin 2, ikincisindebin 256, üçüncüsünde ve daha fazlasında2 bin 18 lira ceza uygulanacak.
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