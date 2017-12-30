Ekonomi dünyası buluştu

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel 'Yılbaşı Buluşması'nın 13'üncüsü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimler bir araya geldi. EGD YılbaşıBuluşması'nda ekonomi basınında 20 yılını dolduranlara plaket takdim edildi. Meslekte 21'inci yılını kutlayan, 18 yıldır da gazetemizin ekonomi sayfalarında etkin rol alan Çığıl ÖnYener plaket aldı. Turkuvaz Medya Grubu'ndan Sabah gazetesinden İbrahim Acar ve Feride Cem'e, Para dergisinden Serdar Ayrenk ve Yasemin Güneş'e de plaket takdim edildi.
Gazetemizin ekonomi editörü Çığıl Ön Yener'e EGD tarafından plaket verildi.
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