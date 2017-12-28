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için 1 milyar 358 milyon

Ar-Ge için 1 milyar 358 milyon
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlığınca 3 yılda Fonu'na 1 milyar 358 milyon 319 bin lira aktarıldığını bildirdi. Arslan, 2014'te başlatılan 6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi Projesi'nin bakanlıkları tarafından Ar-Ge Fonu ile desteklendiğini belirterek, "Söz konusu projeye bugüne kadar bakanlığımız tarafından toplam 243 milyon 839 bin 337 lira aktarılmıştır" bilgisini verdi. Bakan Arslan, Ar-Ge Fonu'ndan desteklenecek projelerin seçiminin, ön değerlendirme ve proje değerlendirmesi olarak iki aşamada yapıldığını bildirdi. Arslan, ön değerlendirmede projenin içeriği ve Ar-Ge tanımına uygunluğu, ikinci aşamada ise yenilikçi yönü, uygulanabilirlik, ekibin niteliği, teknolojik altyapısı ve geliştirilebilme eğilimi ile ticari risk içerip içermediği gibi kriterlerin esas alındığını söyledi.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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