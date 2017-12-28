Ar-Ge için 1 milyar 358 milyon

Ulaştırma, Denizcilik veHaberleşme Bakanı Ahmet Arslan,bakanlığınca 3 yılda Ar-Ge Fonu'na 1 milyar358 milyon 319 bin lira aktarıldığınıbildirdi. Arslan, 2014'te başlatılan TÜRKSAT6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesive Üretimi Projesi'nin bakanlıkları tarafındanAr-Ge Fonu ile desteklendiğini belirterek,"Söz konusu projeye bugüne kadarbakanlığımız tarafından toplam 243 milyon839 bin 337 lira aktarılmıştır" bilgisiniverdi. Bakan Arslan, Ar-Ge Fonu'ndandesteklenecek projelerin seçiminin, öndeğerlendirme ve proje değerlendirmesiolarak iki aşamada yapıldığını bildirdi.Arslan, ön değerlendirmede projenin içeriğive Ar-Ge tanımına uygunluğu, ikinci aşamadaise yenilikçi yönü, uygulanabilirlik, ekibinniteliği, teknolojik altyapısı ve geliştirilebilmeeğilimi ile ticari risk içerip içermediği gibikriterlerin esas alındığını söyledi.
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