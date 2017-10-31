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Kağıt pasaport devri sona eriyor

Kağıt pasaport devri sona eriyor
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, test basımı başlayan yeni pasaportların polikorbondan üretileceğini belirterek, "Pasaportlarda da kimlik kartlarında kullanılan malzemeler kullanılacak. Yeni pasaportlar kağıt olarak üretilmeyecek. Kart şeklinde üretilecek. Bu kartla seyahat yapma özgürlüğü de olacak. Eğer Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestliği başlamış olsaydı bu pasaportlar gerekiyordu" dedi.
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