Kağıt pasaport devri sona eriyor

İçişleri BakanlığıNüfus ve Vatandaşlıkİşleri Genel MüdürüSinan Güner, test basımıbaşlayan yeni pasaportlarınpolikorbondan üretileceğinibelirterek, "Pasaportlarda dakimlik kartlarında kullanılanmalzemeler kullanılacak.Yeni pasaportlar kağıt olaraküretilmeyecek. Kart şeklindeüretilecek. Bu kartla seyahatyapma özgürlüğü de olacak.Eğer Avrupa Birliği (AB)ile vize serbestliği başlamışolsaydı bu pasaportlargerekiyordu" dedi.
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