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artık Nüfus'tan

Pasaport artık Nüfustan
Pasaport ve sürücü belgesi işlemleri önümüzdeki yılın başından itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü bu tarihten sonra işlem yapmayacak. Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre Emniyet Müdürlüğü'nce ce yürütülen ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredileceği belirtildi.
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