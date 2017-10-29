Pasaport ve sürücü belgesi işlemleri önümüzdeki yılın başından itibaren Nüfus ve Vatandaşlıkİşleri GenelMüdürlüğü tarafından yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü bu tarihten sonra işlem yapmayacak. Bakanlar Kurulu kararı ResmiGazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre Emniyet Müdürlüğü'nce ce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredileceği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.