Bugatti'nin hız şampiyonu Chironmodeli, dünyada sadece 500 kişide olacak.Şimdiden 300 adetlik sipariş alınmış durumda.1500 beygir gücündeki Chiron, geçtiğimiz aylarda,42 saniyede 0'dan 400 kilometre hıza çıkıp, tekrar 0kilometreye inerek dünya rekoruna imza attı. 0'dan100 km/s'ye sadece 2.4 saniyede çıkan Chiron'un dörtadet turbo beslemeye sahip olan 8 litre hacimli w16motoru 1.500 beygir güç, 1.600 Nm tork üretebiliyor. YeniBugatti Chiron'un fiyatı yaklaşık olarak 3 milyon dolar.
; Kasım ayında yollara çıkacak otomobilin dışı kadar içi de lüks donanımı ile ilgi çekiyor.
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