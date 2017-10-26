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500 kişide olacak

500 kişide olacak
Bugatti'nin hız şampiyonu Chiron modeli, dünyada sadece 500 kişide olacak. Şimdiden 300 adetlik sipariş alınmış durumda. 1500 beygir gücündeki Chiron, geçtiğimiz aylarda, 42 saniyede 0'dan 400 kilometre hıza çıkıp, tekrar 0 kilometreye inerek dünya rekoruna imza attı. 0'dan 100 km/s'ye sadece 2.4 saniyede çıkan Chiron'un dört adet turbo beslemeye sahip olan 8 litre hacimli w16 motoru 1.500 beygir güç, 1.600 Nm tork üretebiliyor. Yeni Chiron'un fiyatı yaklaşık olarak 3 milyon dolar.

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Kasım ayında yollara çıkacak otomobilin dışı kadar içi de lüks donanımı ile ilgi çekiyor.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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