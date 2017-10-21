Bizimtepe Aydos’ta 60 ay faizsiz taksit fırsatı

Halk GYO ve Vakıf GYO ortaklığıyla İstanbul Sancaktepe'de hayata geçirilen Bizimtepe Aydos'ta 'Hayaliniz Evse Çözelim Biz Bize Kampanyası' başladı. Kampanya kapsamında konut bedelinin yüzde 20'si peşin, yüzde 10'u 1 yıl sonra, yüzde 10'u ise 2 yıl sonra ödenebiliyor. Toplam konut bedelinin yüzde 60'lık bölümünü eşit taksitler halinde 60 ayda ödemek mümkün. Kampanyada banka güvencesi ve kefil istenmezken, taksit ödemelerine herhangi bir faiz bedeli de yansıtılmıyor. Bizimtepe Aydos'un 'Şimdi Al 2019 Sonunda Öde' kampanyasında ise konut bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyenler, kalan 75'lik bölümünü yüzde 1.10 faiz oranıyla taksit ödemelerine 2019 yıl sonunda başlayarak yapabiliyor.



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Bin 37 konutluk Bizimtepe Aydos projesinde 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri bulunuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı ve Aydos Ormanı başta olmak üzere şehir merkezi, toplu ulaşım, sağlık, alışveriş ve spor gibi alanlara çok yakın konumda bulunan proje yüzde 90'lık peyzaj alanıyla yeşil ve ferah bir yaşam vaat ediyor. Ulaşılabilir fiyatları uygun ödeme koşulları ile satışa sunan projede daire fiyatları 512 bin 500 TL'den başlıyor.