YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2025 | YDS/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayınladığı sınav takvimine göre, 2025-YDS/2 başvuruları bugün itibariyle başladı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na katılmak isteyen adaylar, sınav ücreti ve işlemlerin nasıl yapılacağına dair detayları merak ediyor. Peki YDS/2 başvurusu nereden yapılır? İşte başvuru süreci…

Türkiye'de akademik kariyer hedefleyenler, kamu kurumlarında görev almak isteyenler ve dil yeterliliğini resmi olarak belgelemeyi planlayan adaylar için kritik öneme sahip Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) başvurular başladı. Peki YDS/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte başvuru ekranı!

YDS 2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YDS başvuruları, sürecin başlamasıyla birlikte ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

YDS BAŞVURU SORGULAMA EKRANI
Adaylar, başvuru durumlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açılacak ekran aracılığıyla sorgulayabilecek.

YDS 2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2025-YDS/2 için ödenecek sınav ücreti, başvuru ekranı erişime açıldığında ÖSYM tarafından duyurulacak.

YDS 2 SINAV TARİHİ
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2025-YDS/2, 16 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak.

