YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2025 | YDS/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Türkiye'de akademik kariyer hedefleyenler, kamu kurumlarında görev almak isteyenler ve dil yeterliliğini resmi olarak belgelemeyi planlayan adaylar için kritik öneme sahip Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) başvurular başladı. Peki YDS/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte başvuru ekranı!