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Yarın okullar tatil mi? 25 Şubat Salı kar tatili olan iller listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrası öğrenciler ve veliler, "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından, 25 Şubat Salı günü için yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil?

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Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 18:35 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 18:35
Yarın okullar tatil mi? 25 Şubat Salı kar tatili olan iller listesi

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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışının ardından, yeni haftada alınacak kararlar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    25 ŞUBAT SALI KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

    🔴 TRABZON'DA EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ

    Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    🔴 ORDU'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

    Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlileri ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan annelerin de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen 'güvenlik, sağlık, karla mücadele' birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacakları ifade edildi.

    🔴 BARTIN'DA YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

    Bartın'da etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bu gece ve yarın kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği, ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek diğer olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi. Bu doğrultuda 25 Şubat Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır.)" ifadesi kullanıldı.

    🔴 SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

    Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25 Şubat Salı günü eğitime ara verildiği bildirildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu. Tavlı, açıklamasında, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat 2025 Salı günü 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verdi. Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacak.

    🔴 POSOF'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

    Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi. Posof'ta gece yarısından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle çok sayıda mahallenin oylu ulaşıma kapandı. İlçe Kaymakamlığınca öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için eğitime bir gün süre ile ara verildiği açıklandı. Kar yağışının devam ettiği ilçede karla mücadele ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    İstanbul'da geçtiğimiz hafta kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi sonrası gözler, yeni hafta için alınacak kararlara çevrildi. Ancak 25 Şubat Salı günü İstanbul'da okulların tatil edilmesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği'nden gelecek yeni duyurular yakından takip ediliyor.

    HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Ordu, Samsun, Kastamonu, Rize ve Sinop için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı yaptı. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olacak kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

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