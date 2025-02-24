Kadraj Galeri Kadraj İkon Kar İstanbul'a veda etti: Sıcaklık 13 dereceye çıkacak! Bu hafta havalar ısınıyor mu? 24 Şubat MGM hava durumu

Kar İstanbul'a veda etti: Sıcaklık 13 dereceye çıkacak! Bu hafta havalar ısınıyor mu? 24 Şubat MGM hava durumu

Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 il için sarı ve turuncu kodlu kar yağışı uyarısında bulundu. Soğuk hava dalgasının hafta başına kadar etkisini sürdüreceği ancak salı günü itibarıyla yurdun iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerine yükseleceği belirtildi. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı olacak mı? İşte il il hava durumu raporu haberimizde.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 07:03
Kar İstanbul’a veda etti: Sıcaklık 13 dereceye çıkacak! Bu hafta havalar ısınıyor mu? 24 Şubat MGM hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Son günlerde İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava etkisini kaybederken, sıcaklıkların yükselmeye başlayacağı duyuruldu.

Kar İstanbul’a veda etti: Sıcaklık 13 dereceye çıkacak! Bu hafta havalar ısınıyor mu? 24 Şubat MGM hava durumu

İstanbul'da Kar Bitti, Sıcaklıklar Artıyor

Megakent İstanbul'da kar yağışı sona erdi. Yeni haftaya girerken hava çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde 2 derece civarında seyreden sıcaklık öğlen saatlerinde 4 dereceye kadar çıkacak.

Kar İstanbul’a veda etti: Sıcaklık 13 dereceye çıkacak! Bu hafta havalar ısınıyor mu? 24 Şubat MGM hava durumu

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, 28 Şubat Cuma günü İstanbul'da sıcaklık 13 dereceye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklıklardaki artışla birlikte şehrin kış koşullarından çıkıp bahar havasına yaklaşacağı belirtiliyor.

Kar İstanbul’a veda etti: Sıcaklık 13 dereceye çıkacak! Bu hafta havalar ısınıyor mu? 24 Şubat MGM hava durumu

İstanbul'a Yeniden Kar Yağar Mı?

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren yükselmeye başlayacak. Önümüzdeki 15 gün boyunca İstanbul'da yeni bir kar yağışı beklenmiyor.

Kar İstanbul’a veda etti: Sıcaklık 13 dereceye çıkacak! Bu hafta havalar ısınıyor mu? 24 Şubat MGM hava durumu

Meteoroloji'den O İller İçin Yeni Uyarı

Bu hafta Orta ve Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.