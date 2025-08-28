Sınıf şubeleri belli oldu mu, EBA sınıflar güncellendi mi?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şubeleri ile öğretmenleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak kura ile şubeler belirlenecek ve sonuçlar e-Okul sistemi üzerinden açıklanacak. Peki MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şubelerin kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

(Kaynak: AA) 2025 MEB SINIF BELİRLEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şubelerini, sınıf öğretmenleriyle birlikte e-Okul sistemi üzerinden belirlemeye devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için kura çekimi 28-30 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. 2025-2026 yılı için de benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. Kura çekimi tamamen dijital ortamda ve şeffaf bir şekilde e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.