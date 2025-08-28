SON DAKİKA
Sınıf şubeleri belli oldu mu, EBA sınıflar güncellendi mi?

2025-2026 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler sınıf şubelerinin açıklanmasını merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek kura ile 1. sınıf ve 5. sınıf şubeleri ile öğretmen atamaları belirlenecek. Kura sonuçları, e-Okul sistemi üzerinden duyurularak hem öğrencilerin hem de velilerin sınıf bilgilerine kolayca ulaşabilmesi sağlanacak. Peki sınıflar ne zaman belli olacak? İşte son durum.

Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025 , 12:32
Okulların açılmasına kısa bir süre kala, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şubeleri ile öğretmenleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak kura ile şubeler belirlenecek ve sonuçlar e-Okul sistemi üzerinden açıklanacak. Peki MEB 1. sınıf ve 5. sınıf şubelerin kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 MEB SINIF BELİRLEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şubelerini, sınıf öğretmenleriyle birlikte e-Okul sistemi üzerinden belirlemeye devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için kura çekimi 28-30 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

2025-2026 yılı için de benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. Kura çekimi tamamen dijital ortamda ve şeffaf bir şekilde e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

KURA ÇEKİMİ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Kura çekimi sırasında, öğrenci şubeleri ve sınıf öğretmenleri rastgele bir sistemle belirleniyor. Bu sayede herhangi bir müdahale olmadan adil bir dağılım sağlanıyor. Veliler, çocuklarının hangi şubeye ve hangi öğretmene düşeceğini önceden göremiyor; sonuçlar kura tamamlandıktan sonra açıklanıyor.

2025 SINIF BELİRLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra, sonuçlar e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Veliler, e-Okul'a giriş yaparak çocuklarının şube ve öğretmen bilgilerini kolayca görüntüleyebilecek.

