Önlisans KPSS bu yıl yapılacak mı? 2022'de önlisans KPSS var mı, olacak mı? ÖSYM sınav takvimini yayınladı mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılıyor. Ortaöğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu adayların katılım gösterdiği KPSS'nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Özellikle 2 yılda 1 düzenlenen önlisans KPSS'nin bu yıl yapılıp yapılmayacağı hakkındaki açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu kapsamda 2022'de önlisans KPSS var mı, olacak mı? Önlisans KPSS bu yıl yapılacak mı? ÖSYM sınav takvimini yayınladı mı? soruları araştırılıyor. İşte yanıtları...
2022'DE ÖNLİSANS KPSS VAR MI, YAPILACAK MI?
Önlisans KPSS 2 yılda 1 düzenleniyor. 2021 yılında önlisans KPSS sınavı yapılmamıştı. Dolayısıyla 2022 yılında önlisans KPSS sınavı yapılacaktır.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLADI MI, NE ZAMAN YAYINLAYACAK?
ÖSYM 2022 yılına ilişkin sınav takvimini henüz yayınlamadı. Takvimin Ocak ayında yayınlanması bekleniyor. 2020 yılında ortaöğretim sınavı başvuruları 15-30 Eylül tarihinde, ön lisans sınavı başvuruları ise 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde başvuruların bu tarihler arasında alınması bekleniyor.
KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KPSS sınavı başvuruları ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştiriliyor. Başvuru takvimi doğrultusunda işlem yapan adayların belirlenen sınav ücretini ödemesi gerekiyor. Geride bıraktığımız sene lisans sınavları için her bir oturum 90 TL, Alan Bilgisi için 65 TL ve ÖABT için 90 TL olarak belirlenmişti. Sınav ücretleri anlaşmalı bankaların ATM, internet bankacılığı, mobil uygulaması üzerinden veya ÖSYM e-Ödemeler kısmından yatırılıyor.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM'nin internet sitesine göre adayların bankaya KPSS Alan Bilgisi için 65 TL, ÖABT için 90 TL, Lisans için 90 TL ve tercih için 25 TL sınav ücreti yatırması gerekiyor.
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ
KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür - Eğitim Bilimleri (Her bir oturum için): 135 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her bir oturum için): 97,5 TL
ÖABT (Her bir ÖABT alanı için): 135 TL