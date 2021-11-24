Önlisans KPSS bu yıl yapılacak mı? 2022'de önlisans KPSS var mı, olacak mı? ÖSYM sınav takvimini yayınladı mı?

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KPSS sınavı başvuruları ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştiriliyor. Başvuru takvimi doğrultusunda işlem yapan adayların belirlenen sınav ücretini ödemesi gerekiyor. Geride bıraktığımız sene lisans sınavları için her bir oturum 90 TL, Alan Bilgisi için 65 TL ve ÖABT için 90 TL olarak belirlenmişti. Sınav ücretleri anlaşmalı bankaların ATM, internet bankacılığı, mobil uygulaması üzerinden veya ÖSYM e-Ödemeler kısmından yatırılıyor.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin internet sitesine göre adayların bankaya KPSS Alan Bilgisi için 65 TL, ÖABT için 90 TL, Lisans için 90 TL ve tercih için 25 TL sınav ücreti yatırması gerekiyor.