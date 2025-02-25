MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2025 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları nereden bakılır?

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden veya ÖSYM mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecektir. Sonuç belgesi adaylara fiziken gönderilmeyecek olup, internet sayfasında yayımlanan sonuçlar resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

ÖSYM, adayların sınav sonuç belgelerini doğrulayabilmesi için "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" hizmetini sunmaktadır. Bu doğrulama işlemi için sınav sonuç belgelerinin alt kısmında, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmaktadır. Adaylar, bu kod ile doğrulama işlemini https://sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfası üzerinden gerçekleştirebilir.

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