MEB AGS 10 Bin Öğretmen Ataması: Kadro ve Branş Dağılımı Ne Zaman Açıklanacak?

2025 öğretmen atama larıyla ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. MEB , 10 bin kişilik kontenjanın dağılımı için hazırlıklarını sürdürürken, gözler Akademiye Giriş Sınavı sonrası yapılacak resmi duyurulara çevrildi.

Bu çerçevede 10 bin kişilik öğretmen atamasında, ihtiyaç duyulan alanlara daha fazla kontenjan ayrılması planlanıyor. Özellikle sınıf öğretmenliği, özel eğitim, rehberlik ve okul öncesi branşlarında kontenjanların yoğunlukta olması bekleniyor.

Öğretmen adaylarının gözü kulağı, MEB 'den gelecek resmi açıklamalarda. Bakanlıktan yapılan duyuruda, atama sürecinin AGS sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacağı, tüm aşamaların ise mevzuata uygun şekilde dikkatle yürütüleceği belirtildi.

📌 Daha Önceki Atamalarda Hangi Branşlara Yoğunluk Verildi?

2025 yılında gerçekleştirilen 15 bin öğretmen ataması incelendiğinde, en fazla alım yapılan branşlar şu şekilde sıralanmıştı:

Sınıf Öğretmenliği: 4.378

Özel Eğitim Öğretmenliği: 3.087

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 1.802

Okul Öncesi Öğretmenliği: 1.321

İngilizce Öğretmenliği: 757

En az alım ise Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Almanca ve Arapça öğretmenliklerinde gerçekleşmişti. Bu tablo, 10 bin kişilik yeni alımda da ihtiyaç fazlalığı bulunan branşlara öncelik verileceğine işaret ediyor.

📌 Atama Takvimi Ne Zaman Belli Olacak?

MEB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 10 bin öğretmen atamasının detaylı takvimi AGS sonuçlarının ardından açıklanacak. Bu nedenle öğretmen adayları, öncelikle sınav sonuçlarının ilan edilmesini bekleyecek.

Atama sürecinin, sonuçların ardından hızlı şekilde başlatılması ve kontenjan dağılımının şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.