ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2025 | MEB ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte şartları

2025 yılı ücretli öğretmenlik başvuruları, öğretmen adayları ve eğitimciler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanan duyurular doğrultusunda yapılacak başvurular için süreç ve şartlar netleşmeye başladı. Peki ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen ücretli öğretmenlik başvuru süreçleri, her il ve ilçede farklı tarihlerde gerçekleştiriliyor. Başvurular genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında başlarken, bazı il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri başvuru takvimlerini duyurmuş ve süreci tamamlamış durumda.

Adayların, başvuru tarihleri ve güncel bilgilere ulaşabilmek için görev almak istedikleri il ve ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfalarını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor. Başvuru sonuçları ise adaylara SMS ya da e-posta yoluyla iletiliyor.

İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ