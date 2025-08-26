SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2025 | MEB ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte şartları

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen öğretmen adayları, başvuru tarihleri, şartlar ve sürece dair ayrıntıları merakla araştırıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala, yeni dönemde eğitim kadrolarına katılmak isteyen adaylar için ücretli öğretmenlik başvuru takvimi ve başvuru adımları merak ediliyor. Peki ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte şartları…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Ağustos 2025 , 14:12 Güncelleme Tarihi :26 Ağustos 2025 , 14:15
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2025 | MEB ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte şartları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2025 yılı ücretli öğretmenlik başvuruları, öğretmen adayları ve eğitimciler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanan duyurular doğrultusunda yapılacak başvurular için süreç ve şartlar netleşmeye başladı. Peki ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı!

AAAA

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen ücretli öğretmenlik başvuru süreçleri, her il ve ilçede farklı tarihlerde gerçekleştiriliyor. Başvurular genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında başlarken, bazı il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri başvuru takvimlerini duyurmuş ve süreci tamamlamış durumda.

Adayların, başvuru tarihleri ve güncel bilgilere ulaşabilmek için görev almak istedikleri il ve ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfalarını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor. Başvuru sonuçları ise adaylara SMS ya da e-posta yoluyla iletiliyor.

İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AAAA

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir. Başvuru süreci il ve ilçelere göre farklılık gösterebileceği için adayların, güncel duyuruları takip etmeleri büyük önem taşır. Bu kapsamda başvuru tarihleri ve detaylı bilgilere ulaşmak isteyenlerin, görev almak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri ya da resmi internet sitelerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

AAAA

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

◾Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

◾Kamu haklarından yoksun olmamak.

◾Öğretmenlik mesleğini icra etmeye engel bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

◾Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yerine getirmeye elverişli olması.

◾Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ya da tecilli olması.

◾Yurt dışında eğitim alanların diplomalarının, YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması.

◾Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda aktif olarak çalışmıyor olmak.

◾Eğitim Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi lisans programlarından mezun olmak; Çocuk Gelişimi önlisans programı mezunları başvuruda bulunabilir. İhtiyaç halinde diğer alan mezunlarından da başvuru alınabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te terörsüz Türkiye uyarısı! Yönünü Türkiye’ye ve Şam’a dönen kazanacak | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
6,5 milyon memurun gözü bu toplantıda! Hakem Kurulu 4. kez toplandı! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte tahminlere göre zam oranları
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM’deki komisyon için ne diyor?
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!
Trump’ın FED hamlesi piyasaları salladı! Financial Times gece yarısı darbesi dedi The Economist dolara dikkat çekti
Malazgirt’te 1071 ruhu! Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve komuta kademesinden birlik karesi
Teksas’ta skandal! Cumhuriyetçi aday Valentina Gomez Kur’an-ı Kerim yakıp oy istedi!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tablo ile verileri açıkladı: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Köpek kavgasında mermi sıkıldı! Ankara’da sanayiyi karıştıran olay
Mourinho’dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Pankart açarak Başkan Erdoğan’dan yardım istemişti... Ada Koçyiğit’ten teşekkür hediyesi
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Mourinho’ya şok
İsveç’te gündem dosya skandalı! Türkiye dönüşü gizli belgeleri havalimanında unuttular: İlk açıklama geldi
Ankara’nın Hafter hamlesi İsrail’de panik yarattı: Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?
İBB’deki rant ne zaman ’sistem’leşti? İşte Ekrem İmamoğlu’nun pis işler kronolojisi
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook’u görevden aldı
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan’dan Ahlat’ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak