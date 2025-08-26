ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2025 | MEB ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte şartları

AA
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
◾Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
◾Kamu haklarından yoksun olmamak.
◾Öğretmenlik mesleğini icra etmeye engel bir suçtan hüküm giymemiş olmak.
◾Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yerine getirmeye elverişli olması.
◾Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ya da tecilli olması.
◾Yurt dışında eğitim alanların diplomalarının, YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması.
◾Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda aktif olarak çalışmıyor olmak.
◾Eğitim Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi lisans programlarından mezun olmak; Çocuk Gelişimi önlisans programı mezunları başvuruda bulunabilir. İhtiyaç halinde diğer alan mezunlarından da başvuru alınabilir.