MEB - 2. dönem ara tatil hangi tarihte başlayacak? Yüzyüze eğitim devam edecek mi? Okullar ne zaman kapanacak?

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini araştırmaya başladı. İlk ara tatil ve sömestrın sona ermesinin ardından 2. dönem ara tatil hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Bir yandan da koronavirüsün devam etmesi ve vakaların artmasından dolayı yüzyüze eğitimin bitip online eğitime geçilip geçilmeyeceğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki okullar ne zaman kapanacak?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'a kadar devam edecek. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yaptı. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek. Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
Takvimde bir değişiklik olmayacağını "7 Şubatta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" sözleriyle duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin 20'nci Geleneksel Eğitim Sempozyum'unda konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu.
İkinci dönemin başlangıcıyla ilgili salgına bağlı tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara da değinen Bakan Özer, şunları söylemişti: