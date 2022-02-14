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    • Eğitim
    • 14.02.2022 10:23
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    • 14.02.2022 10:25
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    MEB - 2. dönem ara tatil hangi tarihte başlayacak? Yüzyüze eğitim devam edecek mi? Okullar ne zaman kapanacak?

    Okullar ne zaman kapanacak? MEB – 2. dönem ara tatil hangi tarihte başlayacak? Yüzyüze eğitim devam edecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikici ara tatil tarihi belli oldu ve okulların ne zaman kapanacağı da duyuruldu. Yüzyüze eğitimin devamıyla ilgili de MEB Bakanı açıklaması gelmişti. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Okullar ne zaman kapanacak?

    Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini araştırmaya başladı. İlk ara tatil ve sömestrın sona ermesinin ardından 2. dönem ara tatil hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Bir yandan da koronavirüsün devam etmesi ve vakaların artmasından dolayı yüzyüze eğitimin bitip online eğitime geçilip geçilmeyeceğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki okullar ne zaman kapanacak?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'a kadar devam edecek. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yaptı. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek. Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

    Takvimde bir değişiklik olmayacağını "7 Şubatta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" sözleriyle duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin 20'nci Geleneksel Eğitim Sempozyum'unda konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu.

    İkinci dönemin başlangıcıyla ilgili salgına bağlı tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara da değinen Bakan Özer, şunları söylemişti:

        "İnşallah bu iki haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular, 'Acaba tatil uzayacak mı?' Ben de o soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanılacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM'ler değildir? Bizler eğer 21'inci yüzyılda iddialı bir ülke olmak istiyorsak, bölgesinde ve dünyada üretimiyle toplumsal barışıyla, demokrasi kültürüyle örnek teşkil eden bir ülke olmak istiyorsak beşeri sermayemize sürekli yatırım yapmak zorundayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sürekli yükseltmek zorundayız."
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        Haberler Eğitim MEB - 2. dönem ara tatil hangi tarihte başlayacak? Yüzyüze eğitim devam edecek mi? Okullar ne zaman kapanacak?
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