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    • Eğitim
    • 16.07.2023 23:30
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    • 16.07.2023 23:30
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    Malatya Turgut Özal Üniversitesi bölümleri 2023! Turgut Özal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Malatya Turgut Özal Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Malatya Turgut Özal Üniversitesi bölümleri 2023! Malatya Turgut Özal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Malatya Turgut Özal Üniversitesi bölümleri 2023

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Malatya Turgut Özal Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Malatya Turgut Özal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Bahçe Bitkileri
    (Ziraat Fakültesi)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Bitki Koruma
    (Ziraat Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Görsel İletişim Tasarımı
    (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
    Havacılık Yönetimi
    (Sivil Havacılık Yüksekokulu)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Muhasebe ve Finans Yönetimi

    (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
    Sosyal Hizmet
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Tarım Ekonomisi
    (Ziraat Fakültesi)
    Tıp
    (Tıp Fakültesi)
    Turizm İşletmeciliği
    (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
    Uluslararası İşletme Yönetimi
    (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
    Uluslararası Ticaret ve Finansman
    (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
    Yazılım Mühendisliği
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Yönetim Bilişim Sistemleri
    (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

    MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

    📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

    Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 30/31 320,42 602.738

    Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 30/31 293,4 874.600

    Çocuk Gelişimi TYT 30/31 293,16 877.376

    Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40/41 290,76 905.845

    Optisyenlik TYT 70/72 278,51 1.062.227

    Aşçılık TYT 50/52 271,23 1.165.069

    Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 269,06 1.197.296

    Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 267,04 1.227.893

    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 40/41 258,58 1.362.941

    Sosyal Güvenlik TYT 30/31 258,57 1.363.134

    Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 257,42 1.382.406

    Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 251,81 1.479.931

    Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 250,89 1.496.504

    Harita ve Kadastro TYT 40/41 248,41 1.542.011

    Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 40/41 246,93 1.569.713

    Moda Tasarımı TYT 40/41 243,16 1.642.778

    İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 240,37 1.697.928

    Elektrik TYT 50/52 240,11 1.703.197

    İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 239,28 1.720.288

    Bahçe Tarımı TYT 40/41 236,53 1.777.711

    Mekatronik TYT 40/41 236,48 1.778.728

        İş Makineleri Operatörlüğü TYT 30/31 236,12 1.786.417

        Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 234,17 1.828.378

        Turist Rehberliği TYT 34/35 233,84 1.835.586

        Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 35/36 233,74 1.837.634

        Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35/36 233 1.853.902

        Otomotiv Teknolojisi TYT 50/52 232,8 1.858.243

        Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 40/41 232,43 1.866.442

        Giyim Üretim Teknolojisi TYT 20/21 231,91 1.878.025

        Gıda Teknolojisi TYT 40/41 229,94 1.922.185

        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 229,18 1.939.753

        Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30/31 227,69 1.974.482

        Yerel Yönetimler TYT 40/41 227,3 1.983.630

        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25/26 225,52 2.025.793

        Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 224,3 2.054.805

        Dış Ticaret TYT 30/31 223,82 2.066.197

        İnşaat Teknolojisi TYT 35/36 223,55 2.072.712

        Madencilik Teknolojisi TYT 20/21 223,29 2.078.935

        Mimari Restorasyon TYT 30/31 222,85 2.089.802

        İşletme Yönetimi TYT 25/26 222,79 2.091.356

        Yapı Denetimi TYT 30/31 216,81 2.238.610

        📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

        Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40/41 307,9 360.498

        Havacılık Yönetimi EA 30/31 288,81 490.000

        Sosyal Hizmet EA 30/31 288,16 495.046

        Tarım Ekonomisi EA 20/21 284,36 525.535

        Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 40/41 234,44 1.082.433

        Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 40/41 227,44 1.181.350

        Turizm İşletmeciliği EA 30/31 224,91 1.217.785

        Uluslararası İşletme Yönetimi EA 40/41 209,08 1.441.459

        📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Tıp SAY 100/103 490,11 24.201

        Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 382,35 127.232

        Hemşirelik SAY 40/41 362,44 155.395

        Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 345,85 183.421

        Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/12 297,97 299.873

        Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 296,53 304.503

        Bitki Koruma SAY 40/41 264,64 433.948

        Bahçe Bitkileri SAY 40/41 246,81 543.977

        📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 40/41 283,42 483.235
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        Haberler Eğitim Malatya Turgut Özal Üniversitesi bölümleri 2023! Turgut Özal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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