Malatya Turgut Özal Üniversitesi bölümleri 2023! Turgut Özal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bahçe Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bitki Koruma

(Ziraat Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Havacılık Yönetimi

(Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Hemşirelik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Muhasebe ve Finans Yönetimi

(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Tarım Ekonomisi

(Ziraat Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Turizm İşletmeciliği

(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İşletme Yönetimi

(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman

(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri

(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)