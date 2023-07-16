Malatya Turgut Özal Üniversitesi bölümleri 2023! Turgut Özal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Malatya Turgut Özal Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Malatya Turgut Özal Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Bahçe Bitkileri
(Ziraat Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Bitki Koruma
(Ziraat Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Görsel İletişim Tasarımı
(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
Havacılık Yönetimi
(Sivil Havacılık Yüksekokulu)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Muhasebe ve Finans Yönetimi
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Sosyal Hizmet
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Tarım Ekonomisi
(Ziraat Fakültesi)
Tıp
(Tıp Fakültesi)
Turizm İşletmeciliği
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Uluslararası İşletme Yönetimi
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Yazılım Mühendisliği
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 30/31 320,42 602.738
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 30/31 293,4 874.600
Çocuk Gelişimi TYT 30/31 293,16 877.376
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40/41 290,76 905.845
Optisyenlik TYT 70/72 278,51 1.062.227
Aşçılık TYT 50/52 271,23 1.165.069
Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 269,06 1.197.296
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 267,04 1.227.893
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 40/41 258,58 1.362.941
Sosyal Güvenlik TYT 30/31 258,57 1.363.134
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 257,42 1.382.406
Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 251,81 1.479.931
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 250,89 1.496.504
Harita ve Kadastro TYT 40/41 248,41 1.542.011
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 40/41 246,93 1.569.713
Moda Tasarımı TYT 40/41 243,16 1.642.778
İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 240,37 1.697.928
Elektrik TYT 50/52 240,11 1.703.197
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 239,28 1.720.288
Bahçe Tarımı TYT 40/41 236,53 1.777.711
Mekatronik TYT 40/41 236,48 1.778.728