SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KYK YURT NAKİL BAŞVURU EKRANI: 2025 KYK yurt değiştirme ve nakil başvurusu ne zaman, nereden yapılır?

KYK yurtlarına yerleşen öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözlerini yurt nakil sürecine çevirdi. Okullarına daha yakın veya ihtiyaçlarına uygun bir yurtta kalmak isteyen öğrenciler için açılacak olan KYK yurt nakil başvuruları, her yıl olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak. İşte yurt değiştirme başvuru ekranı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Eylül 2025 , 12:56
KYK YURT NAKİL BAŞVURU EKRANI: 2025 KYK yurt değiştirme ve nakil başvurusu ne zaman, nereden yapılır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2025 KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler şimdi gözlerini yurt nakil sürecine çevirdi. Farklı bir yurtta kalmayı isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yurtlarda mevcut kayıtlarını güncelleyerek nakil başvurularını yapabilecek. Peki KYK yurt değiştirme ve nakil başvurusu ne zaman? İşte başvuru ekranı.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

YURT NAKİL BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

KYGM yurt nakil işlemleri, öğrencilerin eğitim hayatındaki değişikliklere hızlıca uyum sağlamasına imkan tanıyor. Yurt değiştirmek isteyen öğrenciler, belirlenen tarihlerde E-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sistemine giriş yaparak nakil taleplerini iletebiliyor.

Başvurunun işleme alınabilmesi için, hedeflenen yurtta boş kontenjanın bulunması gerekiyor. Kontenjan yoksa, talep sisteme kaydedilse bile işlem ancak boş yer açıldığında ilerliyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

Yurt nakil başvuruları, başvurunun gerçekleştirildiği tarihten itibaren değerlendirmeye alınıyor. Ancak sonuçların açıklanma süresi öğrencinin durumuna ve yurttaki kontenjan durumuna göre değişebiliyor. Bu nedenle nakil başvurularını mümkün olan en erken tarihte yapmak, sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlıyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KYK YURT NAKİL BAŞVURU ADIMLARI

Online başvuru yapmak isteyen öğrenciler, E-Devlet sistemi üzerinden "Yurt Nakil İşlemleri" sekmesine girerek süreci başlatabiliyor. İşlem adımları şunlar:

◾Yurt İzin Alma

◾Yurt Öneri/Şikayet/Talep

◾Yurt Nakil

◾Yurt Kayıp Silme Talebi

◾Katıldığım Etkinlikler

◾Yurt Yemek Takip

Başvurular sistem üzerinden kolayca tamamlanabiliyor. Ancak acil durumlar veya sistem bakım dönemlerinde, öğrencilerin bağlı oldukları yurt müdürlükleriyle iletişime geçmeleri öneriliyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

YURT NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Nakil taleplerinin sonuçları, başvuru tarihi ve kontenjan durumuna göre açıklanıyor. Süreci takip etmek ve hızlandırmak için E-Devlet üzerinden düzenli olarak kontrol yapmak faydalı oluyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bahçeli’den Önümüzdeki günler provokasyona açık uyarısı! ’Suça sürüklenen çocuk’ tartışmalarına nokta: Acil hukuki düzenleme şart
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Takas Bank
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: Suçtan elde edilen gelir aklandı
MSB’den Katar’da Hamas müzakere heyetine saldırı hakkında açıklama: İsrail terörizmi devlet politikası haline getirdi
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Türk Telekom
Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer!
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Gözler Merkez Bankası’nda! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne?
Faizsiz ev, işyeri ve araba almada yeni dönem! Emlak Katılım hangi kamu bankasıyla iş birliği yapacak?
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
Terör devleti İsrail Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
OVP’den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Gürsel Tekin’den 32 kişilik İl binasına girecek CHP’liler listesi! Hangi isimler veto yedi? Özgür Çelik detayı
CHP’li İBB’den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili’nden itiraz: Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Trabzonspor’un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Akıl unutur kalp unutmaz | atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı’nın ilk tanıtımı yayınlandı!