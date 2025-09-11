KYK YURT NAKİL BAŞVURU EKRANI: 2025 KYK yurt değiştirme ve nakil başvurusu ne zaman, nereden yapılır?

2025 KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler şimdi gözlerini yurt nakil sürecine çevirdi. Farklı bir yurtta kalmayı isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı 'na (GSB) bağlı yurtlarda mevcut kayıtlarını güncelleyerek nakil başvurularını yapabilecek. Peki KYK yurt değiştirme ve nakil başvurusu ne zaman? İşte başvuru ekranı.

Başvurunun işleme alınabilmesi için, hedeflenen yurtta boş kontenjanın bulunması gerekiyor. Kontenjan yoksa, talep sisteme kaydedilse bile işlem ancak boş yer açıldığında ilerliyor.

(Kaynak: AA)

KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

Yurt nakil başvuruları, başvurunun gerçekleştirildiği tarihten itibaren değerlendirmeye alınıyor. Ancak sonuçların açıklanma süresi öğrencinin durumuna ve yurttaki kontenjan durumuna göre değişebiliyor. Bu nedenle nakil başvurularını mümkün olan en erken tarihte yapmak, sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlıyor.