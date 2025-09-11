KYK YURT NAKİL BAŞVURU EKRANI: 2025 KYK yurt değiştirme ve nakil başvurusu ne zaman, nereden yapılır?

(Kaynak: AA)
KYK YURT NAKİL BAŞVURU ADIMLARI
Online başvuru yapmak isteyen öğrenciler, E-Devlet sistemi üzerinden "Yurt Nakil İşlemleri" sekmesine girerek süreci başlatabiliyor. İşlem adımları şunlar:
◾Yurt İzin Alma
◾Yurt Öneri/Şikayet/Talep
◾Yurt Nakil
◾Yurt Kayıp Silme Talebi
◾Katıldığım Etkinlikler
◾Yurt Yemek Takip
Başvurular sistem üzerinden kolayca tamamlanabiliyor. Ancak acil durumlar veya sistem bakım dönemlerinde, öğrencilerin bağlı oldukları yurt müdürlükleriyle iletişime geçmeleri öneriliyor.
YURT NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Nakil taleplerinin sonuçları, başvuru tarihi ve kontenjan durumuna göre açıklanıyor. Süreci takip etmek ve hızlandırmak için E-Devlet üzerinden düzenli olarak kontrol yapmak faydalı oluyor.