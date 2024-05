Karne not sistemi değişti! MEB’den jet karar; e-Okul güncellendi; O tarihten sonra kapanıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı E-okul Ne Zaman Kapanacak?

Öğretmenler, 2. dönem yazılı notlarını e-okul ekranına girmeye başladılar. E-okul'un karnelerin verilmesinden birkaç gün önce kapanması bekleniyor. Bu hesaplamaya göre, 10 Haziran tarihinden sonra öğrencilerin not girişlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. E-okul sistemi kapandığında öğretmenler artık not girişi yapamayacak ve karneler basıma geçecek. Öğrenciler bu süreçte not bilgilerini, devamsızlık bilgilerini ve haftalık ders programlarını e-okul üzerinden takip edebilecekler.