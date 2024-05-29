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Karne not sistemi değişti! MEB'den jet karar; e-Okul güncellendi; O tarihten sonra kapanıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

Öğretmenler, 2. dönem yazılı notlarını e-okul ekranına girmeye başladı. E-okul sisteminin karnelerin verilmesinden birkaç gün önce kapanması bekleniyor. Bu durumda, 10 Haziran tarihine kadar tüm not girişlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. 10 Haziran'dan sonra e-okul sistemi kapanarak, öğretmenler artık not girişi yapamayacak. Bu süreç, karnelerin basımına ve dağıtımına olanak tanıyacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 10:56 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 10:57
Karne not sistemi değişti! MEB’den jet karar; e-Okul güncellendi; O tarihten sonra kapanıyor! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

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Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin başlamasını heyecanla beklerken, okulların kapanmasına kısa bir süre kala e-okul sisteminin ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Bu tarihten önce e-okul sisteminin kapatılması ve not girişlerinin tamamlanması gerekiyor. İşte e-okul kapanış tarihi ile ilgili detaylar...

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Karneler Ne Zaman Alınacak?
Ortaöğretim ve lise öğrencileri için heyecanla beklenen karne günü yaklaşıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte hem e-okul sistemi üzerinden karnelerini görüntüleyebilecek hem de basılı karnelerini alarak yaz tatiline başlayacaklar.



2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül tarihinde başlayacak. Öğrenciler yaz tatilinin ardından ders başı yapacak ve yeni eğitim yılına merhaba diyecekler.



Yeni Karne Sistemi: Sosyal Etkinlikler de Değerlendirilecek
Bu yıl karnelerde önemli bir yenilik var. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yenilenen e-Okul karne sistemi ile ders notlarının yanında, öğrencilerin sosyal etkinlik katılım durumları da değerlendirilecek. Sosyal hayatta gösterilen faaliyetler, sanatsal aktiviteler ve sportif etkinliklere katılım gibi unsurlar karne notunu doğrudan etkileyecek. Bu yenilik, öğrencilerin sadece akademik başarılarına değil, aynı zamanda sosyal ve kişisel gelişimlerine de önem verildiğini gösteriyor.



2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı E-okul Ne Zaman Kapanacak?
Öğretmenler, 2. dönem yazılı notlarını e-okul ekranına girmeye başladılar. E-okul'un karnelerin verilmesinden birkaç gün önce kapanması bekleniyor. Bu hesaplamaya göre, 10 Haziran tarihinden sonra öğrencilerin not girişlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. E-okul sistemi kapandığında öğretmenler artık not girişi yapamayacak ve karneler basıma geçecek. Öğrenciler bu süreçte not bilgilerini, devamsızlık bilgilerini ve haftalık ders programlarını e-okul üzerinden takip edebilecekler.



Özetle, 14 Haziran Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler, 9 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılına kadar yaz tatilinin keyfini çıkarabilecekler. Bu süreçte sosyal etkinliklere katılımın da karne notuna etki edecek olması, öğrencilere sosyal hayatlarında da aktif olmaları için teşvik sağlıyor.

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