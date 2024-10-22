Dudak uçuklatan tazminat! Mourinho için merak edilen rakam ortaya çıktı

Portekizli çalıştırıcının eski formunun çok gerisinde kaldığı gözlenirken, özellikle ilk 11 tercihleri de eleştiri konusu oldu. Milli takım dönemini çok iyi geçiren İrfan Can Kahveci'nin Samsun deplasmanında yine yedek kalması herkesi şaşırtmıştı.

Fenerbahçe 'de Samsunspor beraberliği birçok sorunu da beraberinde getirdi. Özellikle sezon başında büyük beklentilerle takımın başına getirilen teknik direktör Jose Mourinho başta taraftarlar olmak üzere camiada sorgulanmaya başladı.

Jose Mourinho. (AA)



TEPKİ ÇEKEN CEVAP



Jose Mourinho, kadro tercihleri kadar maç öncesinde ve sonrasında verdiği demeçlerle de gündemden düşmemeye devam ediyor. Yedek kulübesindeki isimleri niye kullanmadığı sorularına "Oğuz neden oynamadı, İrfan neden kulübedeydi, her gün aynı soruları soruyorsunuz" cevabını vererek tepki çekti.

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu maç içindeki hamleleriyle de sorgulanıyor. Portekizli çalıştırıcının etkisiz futbola bugüne kadar çare bulamadığı, kadroyu çok fazla değiştirmediği eleştiriliyor.