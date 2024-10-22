Dudak uçuklatan tazminat! Mourinho için merak edilen rakam ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Samsunspor beraberliği birçok sorunu da beraberinde getirdi. Özellikle sezon başında büyük beklentilerle takımın başına getirilen teknik direktör Jose Mourinho başta taraftarlar olmak üzere camiada sorgulanmaya başladı.
Portekizli çalıştırıcının eski formunun çok gerisinde kaldığı gözlenirken, özellikle ilk 11 tercihleri de eleştiri konusu oldu. Milli takım dönemini çok iyi geçiren İrfan Can Kahveci'nin Samsun deplasmanında yine yedek kalması herkesi şaşırtmıştı.
Jose Mourinho. (AA)
TEPKİ ÇEKEN CEVAP
Jose Mourinho, kadro tercihleri kadar maç öncesinde ve sonrasında verdiği demeçlerle de gündemden düşmemeye devam ediyor. Yedek kulübesindeki isimleri niye kullanmadığı sorularına "Oğuz neden oynamadı, İrfan neden kulübedeydi, her gün aynı soruları soruyorsunuz" cevabını vererek tepki çekti.
Sarı-lacivertli takımın teknik patronu maç içindeki hamleleriyle de sorgulanıyor. Portekizli çalıştırıcının etkisiz futbola bugüne kadar çare bulamadığı, kadroyu çok fazla değiştirmediği eleştiriliyor.
Jose Mourinho. (FENERBAHÇE)
İSMAİL KARTAL'IN UZAĞINDA KALDI
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Süper Lig'de geride kalan 8 maçında 7 puan kaybeden Fenerbahçe, geçen sezonki performansının uzağında kaldı. Eski hocası İsmail Kartal idaresinde 2023-24 sezonunu 99 puanla 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertli takım, ilk 8 haftalık periyotta puan kaybı yaşamazken, 6 maçta kalesini gole de kapatmıştı.
Kartal yönetiminde Gaziantep, Samsun, Ankaragücü, Antalya, Alanya, Başakşehir, Çaykur Rize ve Kasımpaşa maçlarından oluşan 8 haftalık periyotta hanesine 24 puan yazdıran Fenerbahçe, 20 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.