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Dudak uçuklatan tazminat! Mourinho için merak edilen rakam ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Sarı lacivertlilerde berabere kalınan Samsunspor maçının ardından eleştiri okları yeniden Jose Mourinho'ya çevrildi. Bazı taraftarlar sosyal medyadan Portekizli teknik adamın gönderilmesini isterken, tazminat bedeli de merak edilmişti. O rakam ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 12:52 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 12:52
Dudak uçuklatan tazminat! Mourinho için merak edilen rakam ortaya çıktı

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Fenerbahçe'de Samsunspor beraberliği birçok sorunu da beraberinde getirdi. Özellikle sezon başında büyük beklentilerle takımın başına getirilen teknik direktör Jose Mourinho başta taraftarlar olmak üzere camiada sorgulanmaya başladı.

Portekizli çalıştırıcının eski formunun çok gerisinde kaldığı gözlenirken, özellikle ilk 11 tercihleri de eleştiri konusu oldu. Milli takım dönemini çok iyi geçiren İrfan Can Kahveci'nin Samsun deplasmanında yine yedek kalması herkesi şaşırtmıştı.

Jose Mourinho. (AA)Jose Mourinho. (AA)

TEPKİ ÇEKEN CEVAP

Jose Mourinho, kadro tercihleri kadar maç öncesinde ve sonrasında verdiği demeçlerle de gündemden düşmemeye devam ediyor. Yedek kulübesindeki isimleri niye kullanmadığı sorularına "Oğuz neden oynamadı, İrfan neden kulübedeydi, her gün aynı soruları soruyorsunuz" cevabını vererek tepki çekti.

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu maç içindeki hamleleriyle de sorgulanıyor. Portekizli çalıştırıcının etkisiz futbola bugüne kadar çare bulamadığı, kadroyu çok fazla değiştirmediği eleştiriliyor.

Jose Mourinho. (FENERBAHÇE)Jose Mourinho. (FENERBAHÇE)
İSMAİL KARTAL'IN UZAĞINDA KALDI

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Süper Lig'de geride kalan 8 maçında 7 puan kaybeden Fenerbahçe, geçen sezonki performansının uzağında kaldı. Eski hocası İsmail Kartal idaresinde 2023-24 sezonunu 99 puanla 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertli takım, ilk 8 haftalık periyotta puan kaybı yaşamazken, 6 maçta kalesini gole de kapatmıştı.

Kartal yönetiminde Gaziantep, Samsun, Ankaragücü, Antalya, Alanya, Başakşehir, Çaykur Rize ve Kasımpaşa maçlarından oluşan 8 haftalık periyotta hanesine 24 puan yazdıran Fenerbahçe, 20 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

Dudak uçuklatan tazminat! Mourinho için merak edilen rakam ortaya çıktı

Alex de Souza ve Jose Mourinho. (AA)Alex de Souza ve Jose Mourinho. (AA)

SON DAKİKA KRİZİ

Geçtiğimiz sezon özellikle iç sahada kaybettiği puanlarla şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de bu sezon ise son dakika golleri başa bela olmaya devam etti.

Sezona Adana Demir galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Göztepe deplasmanında 90+5'te yediği gole engel olamamış ve ilk puan kaybını yaşamıştı. Bu mücadelede ayrıca ev sahibi Göztepe, Fenerbahçe'den daha fazla isabetli şut atıp, kanatlardan daha fazla orta açmıştı.

Samsunspor mücadelesi Göztepe karşılaşmasının bir benzeriydi. Ev sahibi iki kez geriye düşmesine rağmen pes etmedi.

Jose Mourinho. (AA)Jose Mourinho. (AA)
TAZMİNATI ORTAYA ÇIKTI

Ortaya konan futbol ve alınan sonuçlar daha ekim ayında Avrupa'nın en büyük üç kupasını kazanma başarısı gösteren Jose Mourinho'nun kredisini tüketmeye yetti.

Mourinho'nun ayrılığı halinde ne kadar tazminat alacağı hesaplanmaya başlandı. Görev yaptığı takımlardan tazminat alarak ayrılan Mourinho, 85.5 milyon Sterlinlik (yaklaşık 3 milyar 814 milyon TL) bir servete ulaştı.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'den ayrılması halinde kazanacağı rakamın 30 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 115 milyon TL) olması bekleniyor.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların büyük bir kısmı sosyal medyada Jose Mourinho'ya tepki gösterdi ve bir an önce yolların ayrılması yönde çağrıda bulundu.

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