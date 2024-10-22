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MHP lideri Devlet Bahçeli ısrarla işaret etti: İşte teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın o sözleri!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı'nda siyaseti sallayan bir çıkış yaptı. Bahçeli teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği dönemde söylediği "Her türlü hizmete hazırım" sözlerini hatırlatarak, "Eğer teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın." dedi. Peki teröristbaşı Abdullah Öcalan yakalandığında ne söylemişti? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 13:17 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 13:17
MHP lideri Devlet Bahçeli ısrarla işaret etti: İşte teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın o sözleri!

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Türk siyaseti tarihi günler yaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yaptığı "iç cepheyi güçlendirme" ve "yumuşama" siyaseti sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den peş peşe sürpriz adımlar geldi.

ÖNCE DEM'LE EL SIKIŞTI SONRA PKK ELEBAŞINA ÇAĞRI YAPTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önce Meclis'te DEM Parti üyeleriyle el sıkışarak pozitif mesajlar verdi. Daha sonra terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yakalandıktan sonra, "Bir hizmet imkanım olursa yaparım" sözlerini hatırlatarak, "Çıksın terörün bittiğini ilan etsin" çağrısını yaptı.

Bahçeli DEM'lilerle tokalaştı (1 Ekim, Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Bahçeli DEM'lilerle tokalaştı (1 Ekim, Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

BAHÇELİ EL YÜKSELTTİ: TECRİDİ KALDIRILARSA DEM GRUBU'NDA KONUŞSUN
Bahçeli bugün (22 Ekim) ise tarihi bir çıkış yaptı. Partisinin Grup Toplantısında terörün bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizen MHP lideri Devlet Bahçeli yine teröristbaşı Öcalan'ın "Hizmet ederim" sözünü hatırlatarak, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." ifadelerini kullandı.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"DEM'e uzattığım el günlerdir konuşuluyor. Önüne gelen kendi meşrebine göre değerlendirme yapıyor. 2 haftadır görüşlerimi açıklayıp samimi niyetimi açıklasam da birileri yine rahat durmuyor samanlıkta iğne arayışına kalkışıyor. Sözlerimin altı doldurulmalıdır diyenlerden yeni çözüm sürecini iddia edenlere kadar pek çok iddia gündeme geliyor. Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil ortak aklı çalıştırmaya, dürüst samimi adımlara, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır.

MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)

"TÜRKİYE'NİN SORUNU BÖLÜCÜ TERÖRDÜR"
Türkiye'nin sorunu Kürtler değil bölücü terör örgütüdür. Tek tek Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek mecburidir. Hiçbir Kürt kardeşim sorun olarak gösterilemez. Kürt sorunu var demek sorun bekleyenlerin yıkım bekleyenlerin ortak propagandasıdır. Türkiye asimilasyon politikasına tenezzül etmemiştir. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar bölgeye ayrılsa işsizliğin gelir adaletsizliğinin nasıl ortadan kalkacağını her vatansever vatandaşımız tasdik edecektir. Terör başka siyaset başkadır. İkisi arasında duvar örülmeden, silah dışlanmadan en başta Kürt vatandaşlarımız refah ve huzur mertebesine zor ulaşacaktır.

MHP lideri Devlet Bahçeli ısrarla işaret etti: İşte teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın o sözleri!

TERÖR İLE HİÇBİR YERE VARILAMAZ
Silahlı mücadelenin terörü sona erdiremeyeceği gibi terörün silahsız da çözümü yoktur. Demokratik adımları atmaktan imtina edilmesi hatadır. Terör ile hiçbir yere varılmaz, varılamayacaktır. Türkiye bölücü teröre asla rıza göstermeyecek, müzakere dayatmaları işe yaramayacaktır. Bir yandan terörle amansız mücadele ederken reformların gerçekleştirilmesi akla en yatkın seçenektir.

Terörün belini kırmak her şartta ve durumda görevimizdir. Terör eylemlerine ön şartsız son verilmesi, bütün teröristlerin silahları ile devlete teslim olması, cezalarını çekmeleri terör örgütü için son çıkıştır.

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TERÖRİSRBAŞI TBMM'YE GELSİN TERÖRÜN BİTTİĞİNİ HAYKIRSIN"
Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur. Terörist elebaşı çıkıp tek taraflı silah bıraktığını ilan etmeli. Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, "Umut Hakkı"nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım.

MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)MHP lideri Devlet Bahçeli (AA)

Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız ve buradayız. Kürt kardeşlerim gelin bir ve beraber olalım, bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim. Biz hep birlikte Türk milletiyiz."

TERÖRİSTBAŞI NE DEMİŞT?
Peki Bahçeli'nin ısrarla hatırlattığı o konuşmada teröristbaşı Abdullah Öcalan ne demişti? Takvim.com.tr arşivi açtı.

Teröristbaşı Abdullah ÖcalanTeröristbaşı Abdullah Öcalan

Şubat 1999'da Kenya'nın başkenti Nairobi'de yakalanan PKK elebaşı Öcalan, Türkiye'ye getirildiği sırada "Ben ülkemi severim. Annem de Türk'tü. Bir hizmet imkanım olursa yaparım. Türkiye'ye dönünce hizmet edeceğim" demişti.

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