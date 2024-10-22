Elebaşı Fetullah Gülen öldü... FETÖ’nün kirli kumpas ve suikastları yeniden gündeme geldi

ERGENEKON VE BALYOZ DAVALARI
FETÖ'nün yargı operasyonlarından biri olan Ergenekon ve Balyoz davaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin diğer kritik kurumlarına karşı organize kumpaslar kuruldu.
Sahte deliller ve uydurma suçlamalarla başlatılan bu davalarda, yüzlerce üst düzey asker, gazeteci ve akademisyen, "darbe planlamak" suçlamasıyla tutuklandı. Bu süreçte FETÖ, yargı ve emniyet içerisindeki üyeleri aracılığıyla Türkiye'nin güvenlik ve savunma yapısını hedef aldı.
MİT KUMPASI
FETÖ'nün devletin en kritik noktalarından birine yönelik en kirli operasyonlarından biri, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı tutuklama girişimiydi. Şubat 2012'de, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) içindeki bazı isimler hakkında başlatılan soruşturma, Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması girişimiyle devam etti. Bu girişim, FETÖ'nün MİT üzerindeki kontrolü ele geçirme hamlesi olarak görülmüştü. Ancak bu plan başarısız oldu.
17-25 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONLARI (2013)
17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlar, FETÖ'nün yargı ve emniyet içerisindeki unsurları aracılığıyla Türkiye hükümetine karşı başlattığı bir yıpratma hamlesiydi. Yolsuzluk iddiaları üzerinden başlatılan bu operasyonlar, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine karşı siyasi bir darbe girişimi olarak değerlendirildi. FETÖ'nün bu operasyonu, devlete ve hükümete karşı en organize saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.
GEZİ PARKI PROVOKASYONU (2013)
Gezi Parkı olayları, "çevreci bir protesto" kılıfıyla başladı kısa sürede FETÖ ve diğer bazı grupların yönlendirmesiyle ülke çapında bir kaos denemesine dönüştü. FETÖ, medyası ve sosyal medya üzerinden olayları provoke ederek Türkiye'deki hükümeti yıpratma ve toplumsal istikrarsızlık yaratma çabalarını yoğunlaştırdı.
Gezi Parkı kalkışması (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
MİT TIRLARI KUMPASI (2014)
FETÖ'nün Türkiye'yi uluslararası alanda zora sokmak ve ülkeyi terörle işbirliği yapmakla suçlamak amacıyla düzenlediği en büyük kumpaslardan biri, MİT Tırları Operasyonu olarak bilinen olaydır. Ocak 2014'te, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırlar, FETÖ'cü jandarma ve savcılar tarafından durdurularak aranmak istendi. Bu tırlar, Suriye'deki Türkmenlere insani yardım götürüyordu, ancak FETÖ'cü yapılanma tırların arandığı görüntüleri sızdırarak Türkiye'yi "terör örgütlerine silah yardımı yapan ülke" olarak göstermeyi hedefledi. Bu olay, Türkiye'nin uluslararası alanda itibarsızlaştırılmasını amaçlayan bir operasyondu.
MİT tırları kumpası (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ (2016)
FETÖ'nün devlete yönelik en büyük operasyonu 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen başarısız darbe girişimidir.
15 Temmuz'da millet tanklara karşı durdu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ'cü unsurlar tarafından organize edilen bu darbe girişimi, Türkiye'yi büyük bir kaosa sürükleme ve hükümeti devirmeyi amaçlıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milletin sokağa dökülmesi sayesinde darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Bu süreçte 251 vatan evladı şehit oldu.