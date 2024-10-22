Elebaşı Fetullah Gülen öldü... FETÖ’nün kirli kumpas ve suikastları yeniden gündeme geldi

ERGENEKON VE BALYOZ DAVALARI

FETÖ'nün yargı operasyonlarından biri olan Ergenekon ve Balyoz davaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin diğer kritik kurumlarına karşı organize kumpaslar kuruldu.

Sahte deliller ve uydurma suçlamalarla başlatılan bu davalarda, yüzlerce üst düzey asker, gazeteci ve akademisyen, "darbe planlamak" suçlamasıyla tutuklandı. Bu süreçte FETÖ, yargı ve emniyet içerisindeki üyeleri aracılığıyla Türkiye'nin güvenlik ve savunma yapısını hedef aldı.