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Elebaşı Fetullah Gülen öldü... FETÖ'nün kirli kumpas ve suikastları yeniden gündeme geldi

Fetullahçı Terör Örgütü uzun yıllar boyunca devletin en kritik yapılarına sızarak Türkiye'nin iç güvenliğini ve istikrarını hedef alan birçok karanlık operasyona soyundu. Bu operasyonlar, Türkiye’de derin bir kaos ortamı yaratmayı ve devletin kontrolünü ele geçirmeyi amaçlıyordu. İşte 15 Temmuz darbe girişiminden 17-25 Aralık kumpasına Muhsin Yazıcıoğlu'ndan Necip Hablemitoğlu suikastına FETÖ'nün kirli kumpasları...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:46 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 11:58
Elebaşı Fetullah Gülen öldü... FETÖ’nün kirli kumpas ve suikastları yeniden gündeme geldi

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1999 yılından bu yana ABD'de yaşayan ve Türkiye'ye kurulan birçok kumpasın merkezinde yer alan Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen Pensilvanya'da öldü.

FETÖ'NÜN TÜRKİYE'YE KUMPASLARI
İblis başının ölümünün ardından FETÖ'nün Türkiye'ye karşı kumpasları ve suikasları yeniden gündeme geldi.

Fetullahçı Terör Örgütü, uzun yıllar boyunca çeşitli karanlık operasyonlarla Türkiye'nin istikrarını hedef aldı.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da öldüğü hastane odası (AA)FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da öldüğü hastane odası (AA)

SUİKASTLARDAN KİRLİ OPERASYONLARA... HEPSİNİN MERKEZİNDE FETÖ VAR
Bu operasyonlar arasında darbe girişimi, suikastlar, toplumsal kaos denemeleri ve devletin kritik yapılarına sızma girişimleri yer aldı.

İşte bu operasyonlardan ve suikastlardan bazıları:

Necip Hablemitoğlu Suikastı (18 Aralık 2002)
FETÖ'nün devletin kurumlarına sızmaya çalışan bir yapı olduğunu ilk dillendiren isimlerden olan Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de uğradığı hunharca saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hablemitoğlu, örgütün karanlık yüzünü deşifre ettiği için hedef alınmıştı.

Necip Hablemitoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Necip Hablemitoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Elebaşı Fetullah Gülen öldü... FETÖ’nün kirli kumpas ve suikastları yeniden gündeme geldi

Rahip Santoro Suikastı (5 Şubat 2006)
Trabzon'da Rahip Andrea Santoro'ya yönelik suikast, Türkiye'de yaşayan azınlıkların güvende olmadığını göstermek isteyen provokatif bir eylem olarak planlandı.

Rahip Santoro (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Rahip Santoro (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Daha sonra yapılan incelemelerde, suikastın arkasında FETÖ'nün izleri ortaya çıktı. Olay, Türkiye'nin uluslararası imajını zedeleme amacı taşıyordu.

Danıştay Saldırısı (17 Mayıs 2006)
17 Mayıs 2006'da Danıştay'a düzenlenen silahlı saldırı, Türkiye'de büyük bir kaosun fitilini ateşlemeyi amaçladı. Yargı sistemine doğrudan bir saldırı olan bu olay, FETÖ'nün provokasyonlarla devleti itibarsızlaştırma çabalarının bir parçası olarak kayıtlara geçti.

Hrant Dink Suikastı (19 Ocak 2007)
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, İstanbul'da ofisine giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Hrant Dink katledildikten sonra, (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Hrant Dink katledildikten sonra, (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Dink'in suikastı, Türkiye'de toplumda bölünme ve kutuplaşma yaratmayı amaçlayan bir saldırı olarak hafızalara kazındı. Cinayetin arkasında FETÖ bağlantıları daha sonra ortaya çıktı.

Zirve Yayınevi Katliamı (18 Nisan 2007)
Malatya'da bulunan Zirve Yayınevi'ne yönelik saldırıda Alman uyruklu 3 kişinin boğazı kesilerek katledildi. Bu kanlı eylemde de FETÖ'nün parmağı olduğu ortaya çıktı.

Behçet Oktay Cinayeti (25 Şubat 2009)
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın intihar ettiği söylense de, aslında FETÖ'nün gömdüğü silahları tespit ettiği için cinayete kurban gittiği iddia edildi.

Behçet Oktay (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Behçet Oktay (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Oktay'ın ölümü, örgütün kritik bilgilere sahip isimleri ortadan kaldırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümü (25 Mart 2009)
Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Musin Yazıcıoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Musin Yazıcıoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Ancak, Yazıcıoğlu'nun kazanın ardından acil servise yerini bildirmesine rağmen enkaza ulaşmada yaşanan gecikme ve delillerin yok edilmesinde FETÖ'nün parmağı olduğu ortaya çıktı.

Haydar Meriç Cinayeti (18 Haziran 2011)
Gazeteci Haydar Meriç, FETÖ elebaşısı Gülen'in özel hayatına ilişkin kitap yazacağını söylemesinin ardından ortadan kaybolmuş, cansız bedeni deniz kenarında bulunmuştu.

Haydar Meriç (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Haydar Meriç (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli 22 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlenmiş ve 9 kişi tutuklanmıştı.

Andrey Karlov Suikastı (19 Aralık 2016)
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide FETÖ'cü bir polis tarafından vurularak öldürüldü.

Andrey Karlov (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Andrey Karlov (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Cinayetin görüntüleri dünya medyasına yansırken, FETÖ'nün bu suikastı Türkiye-Rusya ilişkilerini sabote etme girişimi olarak değerlendirildi.

Elebaşı Fetullah Gülen öldü... FETÖ’nün kirli kumpas ve suikastları yeniden gündeme geldi

ERGENEKON VE BALYOZ DAVALARI
FETÖ'nün yargı operasyonlarından biri olan Ergenekon ve Balyoz davaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin diğer kritik kurumlarına karşı organize kumpaslar kuruldu.

Sahte deliller ve uydurma suçlamalarla başlatılan bu davalarda, yüzlerce üst düzey asker, gazeteci ve akademisyen, "darbe planlamak" suçlamasıyla tutuklandı. Bu süreçte FETÖ, yargı ve emniyet içerisindeki üyeleri aracılığıyla Türkiye'nin güvenlik ve savunma yapısını hedef aldı.

MİT KUMPASI
FETÖ'nün devletin en kritik noktalarından birine yönelik en kirli operasyonlarından biri, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı tutuklama girişimiydi. Şubat 2012'de, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) içindeki bazı isimler hakkında başlatılan soruşturma, Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması girişimiyle devam etti. Bu girişim, FETÖ'nün MİT üzerindeki kontrolü ele geçirme hamlesi olarak görülmüştü. Ancak bu plan başarısız oldu.

17-25 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONLARI (2013)
17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlar, FETÖ'nün yargı ve emniyet içerisindeki unsurları aracılığıyla Türkiye hükümetine karşı başlattığı bir yıpratma hamlesiydi. Yolsuzluk iddiaları üzerinden başlatılan bu operasyonlar, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine karşı siyasi bir darbe girişimi olarak değerlendirildi. FETÖ'nün bu operasyonu, devlete ve hükümete karşı en organize saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

GEZİ PARKI PROVOKASYONU (2013)
Gezi Parkı olayları, "çevreci bir protesto" kılıfıyla başladı kısa sürede FETÖ ve diğer bazı grupların yönlendirmesiyle ülke çapında bir kaos denemesine dönüştü. FETÖ, medyası ve sosyal medya üzerinden olayları provoke ederek Türkiye'deki hükümeti yıpratma ve toplumsal istikrarsızlık yaratma çabalarını yoğunlaştırdı.

Gezi Parkı kalkışması (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Gezi Parkı kalkışması (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

MİT TIRLARI KUMPASI (2014)
FETÖ'nün Türkiye'yi uluslararası alanda zora sokmak ve ülkeyi terörle işbirliği yapmakla suçlamak amacıyla düzenlediği en büyük kumpaslardan biri, MİT Tırları Operasyonu olarak bilinen olaydır. Ocak 2014'te, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırlar, FETÖ'cü jandarma ve savcılar tarafından durdurularak aranmak istendi. Bu tırlar, Suriye'deki Türkmenlere insani yardım götürüyordu, ancak FETÖ'cü yapılanma tırların arandığı görüntüleri sızdırarak Türkiye'yi "terör örgütlerine silah yardımı yapan ülke" olarak göstermeyi hedefledi. Bu olay, Türkiye'nin uluslararası alanda itibarsızlaştırılmasını amaçlayan bir operasyondu.

MİT tırları kumpası (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)MİT tırları kumpası (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ (2016)
FETÖ'nün devlete yönelik en büyük operasyonu 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen başarısız darbe girişimidir.

15 Temmuz'da millet tanklara karşı durdu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)15 Temmuz'da millet tanklara karşı durdu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ'cü unsurlar tarafından organize edilen bu darbe girişimi, Türkiye'yi büyük bir kaosa sürükleme ve hükümeti devirmeyi amaçlıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milletin sokağa dökülmesi sayesinde darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Bu süreçte 251 vatan evladı şehit oldu.

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