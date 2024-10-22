Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan Umut Hakkı’nı kullanabilir mi?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)



22 Ekim'in bir milat olduğunu belirten Yıldız, "Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim'den önce, 22 Ekim'den sonra diye yapılacaktır." dedi. Peki, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Umut Hakkı'ndan faydalanması mümkün mü? Hangi şartlarda faydalanabilir? Uzmanlar A Haber'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan (AA) TÜRKİYE'DE UMUT HAKKI VAR MI?

Devlet Bahçeli tüm ezberleri bozarak Umut Hakkı'nı gündeme getirmesine dikkat çeken Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Bu şu anda bizim sistemimizde kanuni bir hak değil. Yani bunun kullanılması ya da devreye sokulması gibi bir prosedür değil. Hem bizim ceza sistemimizde hem tüm ceza sistemlerinde "ıslah" durumu vardır. İnfazın yanında Islah bunun yanında da kişinin aynı zamanda bir gün özgür olacağı ve aynı zamanda topluma kavuşacağı sosyal varlık olarak bulunacağı bir haktır. Umut Hakkı, idam haricinde her mahkum bu hissiyatla süresini tamamlamalı şeklinde değerlendirilir. " dedi. ''UMUT HAKKI'' nedir? ABDULLAH ÖCALAN bu hakla hapisten çıkabilir mi? Türkiye'deki hukuki sistemde Umut Hakkı diye bir düzenlemenin olmadığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Öcalan gibi terör elebaşının bir gün tekrar Umut Hakkı içerinden Meclis'e gelip konuşma yapabilmesi ıslah siteminin öngördüğü bir haktır. Bu çağrının en önemli noktası Çözüm Süreci mi? olur diye düşünüyorduk. Umut Hakkı sözleri ile Çözüm Süreci'nde çok daha fazlası ortaya çıkmış durumda. PKK kurucusu Abdullah Öcalan açısından bakıldığı zaman, Öcalan'ın hapiste çürüyerek FETÖ elebaşı Gülen gibi vatansız ve topraksız gibi ölüp gitmemesi anlamını taşır. Türkiye'deki hukuki sistemde Umut Hakkı diye bir düzenleme yok. Türkiye'nin 40 yılına malolmuş ve onlarca şehit verdirmiş birine af olmaz olmamalıdır. Ancak Devlet karşısında nedamet getirmenin ölmeden önce topluma bir fayda sağlayabilme noktasında yol açılabilir. Umut Hakkı sadece bir tutuklunun ya da hükümlünün hakkı değildir. Yarın bu ülkede zengin müreffeh bir ülkede bize tanınan haktır." ifadelerini kullandı.

İmralı (AA)

3 YERDE UMUT HAKKI YOK!

Bahçeli'nin Umut Hakkı'nı şarta bağladığını belirten, Prof. Dr. Zakir Avşar, "Umut Hakkı noktasında Türkiye'nin hukuk sistemine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yöneltilen eleştiriler var. Bizde 3 yerde Umut Hakkı yoktur. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine aynı zamanda milli savunmaya karşı işlenen suçlar Umut Hakkı denilen yani koşullu salıvermenin dışındadır. Eğer ağırlaştırılmış müebbet hükmü almışsa bu hak yoktur. Devlet Bahçeli burada eğer bu teröristbaşı Öcalan Meclis'te örgütü lağvetmeyi bir şekilde ifade ederse ve PKK silahları gömerse o zaman Umut Hakkı'nda bahsedilir diyor. Bu bir açılım değildir. Var olan bir terör örgütünün birilerinin aparatı olarak kullanılmaktan çıkarılmasıdır. Yani Türkiye'ye zarar vermesinin önüne geçilmek isteniyor." dedi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan (AA) Umut Hakkı'nın önünü açmak için yasal düzenleme yapılabileceğini ifade ederek, "DEM'liler zaman zaman "Öcalan olmadan çözüm olmaz" diyorlar. O zaman getirin DEM Grubu'nda konuşturun ve örgüt fes edin çağrısı yapıyor. Bunun başka taraflara çekilecek bir tarafı yoktur. Bununda önünü açacak yasal düzenlemeler yapılır." şeklinde konuştu. Öcalan'a ''Umut Hakkı'' meclise gelirse ne olur? ''Hiçbir engel yok!'' UMUT HAKKI NEDİR?

Umut Hakkı, hapis cezasına mahkum edilenlerin kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine denir.



Umut hakkı, hukukta özellikle uzun süreli hapis cezası alan bireylerin, ceza süreleri boyunca gelecek bir dönemde serbest kalma umuduna sahip olma hakkını ifade eder. Bu hak, insan onurunu koruma ve kişilerin tamamen umutsuzluğa kapılmalarını önleme amacıyla geliştirilmiştir. Temelinde, ağır cezalara çarptırılmış kişilerin dahi bir gün topluma geri dönebilme umudunu kaybetmemesi gerektiği fikri yatar.

Cezaevinde bir mahkum (AA) AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZALARINDA AF VEYA ŞARTLI TAHLİYE

Umut hakkı kapsamında, ağırlaştırılmış müebbet cezası almış kişiler için belirli bir süre sonra şartlı tahliye veya affa başvurma hakkı tanınması gerektiği savunulur. Bu kişilerin, iyi hal veya diğer şartlara göre bir gün serbest kalabileceklerine dair bir umuda sahip olmaları gerektiği düşünülür. İNSAN ONURUNUN KORUNMASI

Umut hakkı, kişiyi toplumdan sonsuza kadar dışlamak yerine rehabilite etmeye ve bir gün yeniden topluma kazandırmaya yönelik bir yaklaşımdır. Hiçbir cezanın, bireyin insan onurunu tamamen yok edecek kadar kesin ve kalıcı olmaması gerektiği ilkesiyle örtüşür. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM) KARARLARI

AİHM, birçok kararında umut hakkını vurgulamış ve üye devletlere, ağır cezalı mahkumlar için dahi bir serbest kalma umudu sunulması gerektiğini belirtmiştir. Bu mahkeme, ömür boyu hapis cezası verilen kişilerin, belirli bir süre sonra cezalarının gözden geçirilmesi ve potansiyel olarak serbest kalmalarına olanak tanınması gerektiği yönünde kararlar vermiştir. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN