Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda kan donduran olay! Müfettiş otoparkta boğazından bıçaklandı | Bakan Tunç’tan ziyaret

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yemekhanesinde çalışırken iş akdi sonlandırılan Berat C., HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı bina otoparkında bıçakla yaraladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yemekhanesinde çalışırken iş akdi sonlandırılan Berat C., HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı bina otoparkında bıçakla yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Mevlana Bulvarı üzerindeki HSK binasında meydana geldi. İş akdi sonlandırılan Berat C., HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı takip ederek bina otoparkında boğazından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı Mehmet Aslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli ise gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Berat C.'nin, HSK müfettişi Mehmet Aslan'a bıçaklı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Berat C.'nin Mehmet Aslan'a yaklaşması, bıçağını çıkarıp arkadan saldırması yer aldı. Müfettiş Aslan'ın, bıçak darbelerinin ardından can havliyle koşarak uzaklaşmaya çalışırken yere düşmesi, Berat C.'nin peşinden koşması ve bu sırada güvenlik görevlilerinin araya germesi de görüntüde yer aldı.
'GEREKLİ ADLİ SORUŞTURMAYI TAKİP EDECEĞİZ'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yemekhanesinde çalışırken iş akdi sonlandırılan Berat C. tarafından boğazından bıçaklanan HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Ziyaret sonrasında Aslan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Bakan Tunç, "Savcılar Kurulu müfettişlerimizden değerli arkadaşımız Mehmet Aslan, bir bıçaklı saldırıya uğramış. Hakimler ve Savcılar Kurulu binası önünde öğle paydosu sırasında, yemekhanede çalışan bir hizmetçinin saldırısı olmuş, bıçaklı saldırısı. O saldırıda ensesinden yaralandı. Çok şükür iyi. Hayatı tehlikeyi atlatmış. Kendisi yoğun bakımda. Konuşuyor, bilinci de iyi. Ailesi de yanında. Sağlık durumu iyiye gidiyor inşallah. Doktorlar da tedavisi için çalışıyorlar. Bir hizmetlinin müfettişimize bu şekilde saldırısı bizi endişelendirdi ve üzdü. Gerekli adli soruşturma da yapılıyor. Kendisi gözaltında şu anda. Ben müfettişimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli adli soruşturmayı da biz takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.