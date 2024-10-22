Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda kan donduran olay! Müfettiş otoparkta boğazından bıçaklandı | Bakan Tunç’tan ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıya uğrayan Mehmet Aslan'ı ziyaret etti (İHA)



Ziyaret sonrasında Aslan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Bakan Tunç, "Savcılar Kurulu müfettişlerimizden değerli arkadaşımız Mehmet Aslan, bir bıçaklı saldırıya uğramış. Hakimler ve Savcılar Kurulu binası önünde öğle paydosu sırasında, yemekhanede çalışan bir hizmetçinin saldırısı olmuş, bıçaklı saldırısı. O saldırıda ensesinden yaralandı. Çok şükür iyi. Hayatı tehlikeyi atlatmış. Kendisi yoğun bakımda. Konuşuyor, bilinci de iyi. Ailesi de yanında. Sağlık durumu iyiye gidiyor inşallah. Doktorlar da tedavisi için çalışıyorlar. Bir hizmetlinin müfettişimize bu şekilde saldırısı bizi endişelendirdi ve üzdü. Gerekli adli soruşturma da yapılıyor. Kendisi gözaltında şu anda. Ben müfettişimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli adli soruşturmayı da biz takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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