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Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda kan donduran olay! Müfettiş otoparkta boğazından bıçaklandı | Bakan Tunç'tan ziyaret

Hakimler ve Savcılar Kurulu yerleşkesinde yemekhanede görevli bir personel, otoparkta müfettiş Mehmet Aslan'ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Aslan'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Olayı ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç, " Gerekli adli soruşturmayı da biz takip edeceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 14:05 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 19:29
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda kan donduran olay! Müfettiş otoparkta boğazından bıçaklandı | Bakan Tunç’tan ziyaret

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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yemekhanesinde çalışırken iş akdi sonlandırılan Berat C., HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı bina otoparkında bıçakla yaraladı.

Müfettiş Mehmet Aslan (Takvim.com.tr / Arşiv)Müfettiş Mehmet Aslan (Takvim.com.tr / Arşiv)

Olay, öğle saatlerinde Mevlana Bulvarı üzerindeki HSK binasında meydana geldi. İş akdi sonlandırılan Berat C., HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı takip ederek bina otoparkında boğazından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HSK müfettişine bıçaklı saldırı / Ekran GörüntüsüHSK müfettişine bıçaklı saldırı / Ekran Görüntüsü

Yaralı Mehmet Aslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli ise gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Müfettiş mescitte boğazından bıçaklandı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Berat C.'nin, HSK müfettişi Mehmet Aslan'a bıçaklı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Berat C.'nin Mehmet Aslan'a yaklaşması, bıçağını çıkarıp arkadan saldırması yer aldı. Müfettiş Aslan'ın, bıçak darbelerinin ardından can havliyle koşarak uzaklaşmaya çalışırken yere düşmesi, Berat C.'nin peşinden koşması ve bu sırada güvenlik görevlilerinin araya germesi de görüntüde yer aldı.


Adalet Bakanı Tunç bıçaklanan müfettişi hastanede ziyaret etti





'GEREKLİ ADLİ SORUŞTURMAYI TAKİP EDECEĞİZ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yemekhanesinde çalışırken iş akdi sonlandırılan Berat C. tarafından boğazından bıçaklanan HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda kan donduran olay! Müfettiş otoparkta boğazından bıçaklandı | Bakan Tunç’tan ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıya uğrayan Mehmet Aslan'ı ziyaret etti (İHA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıya uğrayan Mehmet Aslan'ı ziyaret etti (İHA)

Ziyaret sonrasında Aslan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Bakan Tunç, "Savcılar Kurulu müfettişlerimizden değerli arkadaşımız Mehmet Aslan, bir bıçaklı saldırıya uğramış. Hakimler ve Savcılar Kurulu binası önünde öğle paydosu sırasında, yemekhanede çalışan bir hizmetçinin saldırısı olmuş, bıçaklı saldırısı. O saldırıda ensesinden yaralandı. Çok şükür iyi. Hayatı tehlikeyi atlatmış. Kendisi yoğun bakımda. Konuşuyor, bilinci de iyi. Ailesi de yanında. Sağlık durumu iyiye gidiyor inşallah. Doktorlar da tedavisi için çalışıyorlar. Bir hizmetlinin müfettişimize bu şekilde saldırısı bizi endişelendirdi ve üzdü. Gerekli adli soruşturma da yapılıyor. Kendisi gözaltında şu anda. Ben müfettişimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli adli soruşturmayı da biz takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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