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Başkan Erdoğan'dan "Yenidoğan çetesi" tepkisi: Bu barbarlığı yapanlardan hesap sorulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bebekleri ölüme terk eden ve SGK'yı dolandırmaya çalışarak vurgun yapan Yenidoğan çetesine hesap sorulacağını açıkladı. Erdoğan, "Böyle bir barbarlığı yapanlardan bunun hesabı en ağır şekilde hukuk önünde sorulacaktır. Bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için cumhurbaşkanı olarak konunun bizzat takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 15:13 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 15:28
Başkan Erdoğan’dan Yenidoğan çetesi tepkisi: Bu barbarlığı yapanlardan hesap sorulacak

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Türkiye, hem bebekleri ölüme terk eden hem de SGK üzerinden vurgun yapan Yenidoğan çetesini konuşuyor.

Başkan Erdoğan'dan "Yenidoğan çetesi" tepkisi!

22 CANİ TUTUKLANDI 10 HASTANE KAPATILDI
İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22 cani tutuklandı. Çetenin yuvalandığı 10 hastanenin kapısına kilit vuruldu.

Türkiye'nin gündemindeki meseleye ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Böyle bir barbarlığı yapanlardan bunun hesabı en ağır şekilde hukuk önünde sorulacaktır. Bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için cumhurbaşkanı olarak konunun bizzat takipçisi olacağım." dedi.

Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu (AA)Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu (AA)

Eroğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yaşı 40'ın üstündeki kardeşlerim, eski Türkiye'nin nasıl bir sorunlar yumağı olduğunu hatırlamaktadır.

Bu ülkede sağlık hizmetleri ile ilgili son konuşacak kişi CHP devrik genel başkanıdır. Yeni lideri de bize laf söyleyemez, eleştiride bulunamaz. Millet korona salgını ile boğulurken Başakşehir hastanesinin yolunu yapmaktan aciz olanlara susmak düşer.

Başkan Erdoğan’dan Yenidoğan çetesi tepkisi: Bu barbarlığı yapanlardan hesap sorulacak

Hepimizi üzen bir çete operasyonu gündemde. Her ne kadar ülke gündemine yeni gelse de soruşturmanın başlaması bir buçuk yıl öncesine uzanıyor. Yürütülen titiz soruşturma ile çete üyelerine operasyon yapılarak ele başları tutuklanıyor. 22 kişi şu an cezaevinde. Sağlık bakanlığımız Tekirdağ'da bir hastaneyi kapatıyor, İstanbul'da 9 hastane ruhsatı iptal ediyor. Hepsi ile ilgili adli idari işlemler gecikmeksizin yapılıyor. Muhalefetin Türk ordusuna iftira atan tabipler odası ile sağlık sistemimizi hedef alması ülkemiz siyaseti adına büyük bir şuursuzluk. Bebeklerin ölümü üzerinden siyaset yapmak vicdan tutulmasından başka bir şey değildir. 1 buçuk milyonluk sağlık ordumuzu kimse töhmet altında bırakamaz.

İNSANLIK MÜSVEDDESİ BİR ÇETE
Birkaç çürük elma yüzünden sağlık çalışanlarımızın hırpalanmasına müsaade edemeyiz. İnsanlık müsveddesi bir çete var. Devletimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sağlamak için sağladığı imkanı istismar ederek böyle alçakça bir eylemi gerçekleştirmiştir. Böyle bir barbarlığı yapanlardan bunun hesabı en ağır şekilde hukuk önünde sorulacaktır.

BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM
Bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için cumhurbaşkanı olarak konunun bizzat takipçisi olacağım. sağlık ve adalet bakanlarıma net şekilde talimat verdim. Rabbim kimseye böyle acılar yaşatmasın. Özel sağlık kuruluşlarının ücretlendirmesi ile ilgili sık şikayetler alıyoruz. Sağlık sistemimize zarar veren kötü alışkanlıkların yeniden nüksettiğine dair serzenişler duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz. Türkiye gerek kapsayıcılık gerek erişilebilirlik noktasında dünyadaki en iyi sağlık sistemlerinden birine sahiptir. Gözünü para hırsı bürüyen fırsatçıların sistemi sabote etmesine izin vermeyeceğiz."

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