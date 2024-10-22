Başkan Erdoğan'dan "Yenidoğan çetesi" tepkisi: Bu barbarlığı yapanlardan hesap sorulacak

Türkiye, hem bebekleri ölüme terk eden hem de SGK üzerinden vurgun yapan Yenidoğan çetesini konuşuyor.
22 CANİ TUTUKLANDI 10 HASTANE KAPATILDI
İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22 cani tutuklandı. Çetenin yuvalandığı 10 hastanenin kapısına kilit vuruldu.
Türkiye'nin gündemindeki meseleye ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Böyle bir barbarlığı yapanlardan bunun hesabı en ağır şekilde hukuk önünde sorulacaktır. Bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için cumhurbaşkanı olarak konunun bizzat takipçisi olacağım." dedi.
Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu (AA)
Eroğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Yaşı 40'ın üstündeki kardeşlerim, eski Türkiye'nin nasıl bir sorunlar yumağı olduğunu hatırlamaktadır.
Bu ülkede sağlık hizmetleri ile ilgili son konuşacak kişi CHP devrik genel başkanıdır. Yeni lideri de bize laf söyleyemez, eleştiride bulunamaz. Millet korona salgını ile boğulurken Başakşehir hastanesinin yolunu yapmaktan aciz olanlara susmak düşer.