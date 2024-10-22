İsrail-Lübnan-Beyrut hattında gerilim had safhaya ulaştı. Hizbullah'ın Tel Aviv'i füze bombardımanına tuttuğu bildirilirken Tel Aviv'de olağanüstü hal ilan edildi.
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10:31 22 Ekim 2024
İSRAİL'DEN "HİZBULLAH'IN KASASI SIĞINAKTA" İDDİASI
İsrail basını, Lübnan’da altında Hizbullah sığınağı bulunduğunu iddia ettikleri hastanenin altında altın ve yarım milyar dolar nakit paranın saklandığını öne sürdü. Beyrut’ta El Sahel Hastanesi’nin altında bulunduğu iddia edilen sığınağın iddiaların ardından boşaltıldığı iddia edildi
08:51 22 Ekim 2024
TEL AVİV'DE OHAL
İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda tüm hava trafiği durduruldu ve İsrail ordusu Tel Aviv bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.
Hizbullah'ın, İsrail'in Tel Aviv banliyölerindeki Nirit bölgesini füzelerle bombaladığı ve bunun sonucunda büyük patlamalar meydana geldiği bildirilmişti. Hizbullah'ın son atağının ardından Tel Aviv'de OHAL ilan edildi.