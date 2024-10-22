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CANLI | Tel Aviv’de OHAL! Ben Gurion Havalimanı’nda trafik durduruldu

Tel Aviv-Beyrut-Tahran hattında tansiyon her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Hizbullah’ın Tel Aviv banliyölerindeki Nirit bölgesini füzelerle bombalamaya başlamıştı. Patlamaların ardından İsrail basını başkent Tel Aviv’de olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Ben Gurion Havalimanı’nda tüm hava trafiğinin durdurulduğu bildirildi. İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler…

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 08:55 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 10:38
CANLI | Tel Aviv’de OHAL! Ben Gurion Havalimanı’nda trafik durduruldu

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    Başlıkların Devamı

    İsrail-Lübnan-Beyrut hattında gerilim had safhaya ulaştı. Hizbullah'ın Tel Aviv'i füze bombardımanına tuttuğu bildirilirken Tel Aviv'de olağanüstü hal ilan edildi.

    CANLI ANLATIM
    10:31 22 Ekim 2024
    İSRAİL'DEN "HİZBULLAH'IN KASASI SIĞINAKTA" İDDİASI
    İsrail basını, Lübnan’da altında Hizbullah sığınağı bulunduğunu iddia ettikleri hastanenin altında altın ve yarım milyar dolar nakit paranın saklandığını öne sürdü.  Beyrut’ta El Sahel Hastanesi’nin altında bulunduğu iddia edilen sığınağın iddiaların ardından boşaltıldığı iddia edildi
    08:51 22 Ekim 2024
    TEL AVİV'DE OHAL

    İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda tüm hava trafiği durduruldu ve İsrail ordusu Tel Aviv bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.

    Hizbullah'ın, İsrail'in Tel Aviv banliyölerindeki Nirit bölgesini füzelerle bombaladığı ve bunun sonucunda büyük patlamalar meydana geldiği bildirilmişti. Hizbullah'ın son atağının ardından Tel Aviv'de OHAL ilan edildi.

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