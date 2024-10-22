TEL AVİV'DE OHAL

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda tüm hava trafiği durduruldu ve İsrail ordusu Tel Aviv bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.

Hizbullah'ın, İsrail'in Tel Aviv banliyölerindeki Nirit bölgesini füzelerle bombaladığı ve bunun sonucunda büyük patlamalar meydana geldiği bildirilmişti. Hizbullah'ın son atağının ardından Tel Aviv'de OHAL ilan edildi.