Asgari ücret zamanı! İşte masaya gelecek rakam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretin tek başına kamunun belirlediği bir ücret olmadığını belirterek, "Üçlü mekanizma var. Kamu, özel sektör ve sendikalar. Buradaki süreç müzakereler sonucunda şekillenecektir. İl bazında farklı satın alma gücü olduğunu söyleyebiliriz. Yıl sonunda müzakereler yapılacaktır, onun sonucunda şekillenecektir. Hem reel ekonominin durumu hem sosyal dengeler hem de tarafların beklentileri görülerek denge içinde bir yaklaşım sergilenecek" dedi.

ARALIK AYINDA BAŞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da asgari ücret için süreci aralık ayı başında başlatacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyon toplanacak. Çalışmalarını belli bir dönem sürdürecek ve sonrasında nihayete erdirdikleri, hem işçiyi hem de işvereni memnun edecek rakamın gündemimize gelmesi ve daha sonra da karar verilmesi süreci söz konusu olacaktır.