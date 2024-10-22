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Asgari ücret zamanı! İşte masaya gelecek rakam

Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücret merakla beklenirken, hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan hem Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuya ilişkin değerlendirme geldi. Peki asgari ücret belirlenirken neler dikkate alınacak? Yeni ücret ne kadar bekleniyor? İşte bu soruların yanıtları...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 09:22 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 09:31
Asgari ücret zamanı! İşte masaya gelecek rakam

Çalışan çalışmayan hemen herkesin gözü şimdiden yeni asgari ücrete çevrildi. Aralık ayında belirlenecek ücret merakla beklenirken, ekonomi yönetiminden de önemli mesajlar geldi.

Asgari ücret zamanı! İşte masaya gelecek rakam

ASGARİ ÜCRET İÇİN AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretin tek başına kamunun belirlediği bir ücret olmadığını belirterek, "Üçlü mekanizma var. Kamu, özel sektör ve sendikalar. Buradaki süreç müzakereler sonucunda şekillenecektir. İl bazında farklı satın alma gücü olduğunu söyleyebiliriz. Yıl sonunda müzakereler yapılacaktır, onun sonucunda şekillenecektir. Hem reel ekonominin durumu hem sosyal dengeler hem de tarafların beklentileri görülerek denge içinde bir yaklaşım sergilenecek" dedi.

Asgari ücret zamanı! İşte masaya gelecek rakam

ARALIK AYINDA BAŞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da asgari ücret için süreci aralık ayı başında başlatacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyon toplanacak. Çalışmalarını belli bir dönem sürdürecek ve sonrasında nihayete erdirdikleri, hem işçiyi hem de işvereni memnun edecek rakamın gündemimize gelmesi ve daha sonra da karar verilmesi süreci söz konusu olacaktır.

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