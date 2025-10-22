PODCAST CANLI YAYIN

İSG BAŞVURU EKRANI: İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları başladı! İSG son başvuru ne zaman?

2025 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) için başvuru süreci resmen başladı. ÖSYM’nin yayımladığı son duyuruya göre başvuru ekranı erişime açıldı. Adaylar başvurularını 22-30 Ekim 2025 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İSG BAŞVURU EKRANI: İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları başladı! İSG son başvuru ne zaman?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) için başvuru süreci resmen başladı. ÖSYM'nin yayımladığı son duyuruya göre başvuru ekranı erişime açıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

📅 2025 İSG Başvuru Takvimi Nasıl?

Başvuru tarihleri: 22 – 30 Ekim 2025

Ücret ödeme tarihleri: 22 – 31 Ekim 2025

(ÖSYM)(ÖSYM)

İSG Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile birlikte ÖSYM AİS ekranına giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacak.

Sınavda toplam 50 soru yer alacak ve adaylara 75 dakika süre tanınacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

💰 İSG Başvuru Ücreti Ne Kadar, Nasıl Ödenir?

ÖSYM'de yer alan bilgilere göre sınava girecek adaylar, 1.500 TL sınav ücretini 22-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM adına kılavuzda belirtilen bankalara yatıracaklardır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.

Adaylar sınav ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İSG sınavı nerede yapılıyor?

2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG), 7 Aralık 2025 tarihinde aşağıdaki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara'da yapılabilecektir.

SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

  1. 010 ADANA
  2. 067 ANKARA/YENİMAHALLE
  3. 070 ANTALYA
  4. 160 BURSA
  5. 210 DİYARBAKIR
  6. 250 ERZURUM
  7. 260 ESKİŞEHİR
  8. 270 GAZİANTEP
  9. 341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY/MALTEPE/ATAŞEHİR)
  10. 346 İSTANBUL-6 (GÜNGÖREN/ESENLER/BAYRAMPAŞA/BAĞCILAR)
  11. 352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
  12. 380 KAYSERİ
  13. 420 KONYA
  14. 440 MALATYA
  15. 550 SAMSUN
  16. 580 SİVAS
  17. 610 TRABZON
  18. 650 VAN

İSG KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
PKK'dan "İmralı" provokasyonu! Kandil'deki "Ümit"siz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
İdefix
Gazze'de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
CHP Tekirdağ İl Kongresi karıştı! Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'dan olay sözler: Kovun beni! Namussuzsunuz
Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu şehit ailesine ulaştı! "Gurur duyuyorum"
Genç kadının zor anları kamerada! Taksim’de korku evine girdi başına gelmeyen kalmadı
Sarkozy’ye hapishanede ilk gecesinde ölüm tehditleri yağdı: “Her şeyi biliyoruz Sarko”
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Can Holding soruşturmasında sevk yazısı ortaya çıktı! Para trafiğini Kenan Tekdağ yönetti
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Başkan Erdoğan'dan 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu'na video mesaj... Flaş Kara para uyarısı!
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
Kuruluş Orhan 2. tanıtım yayınlandı: Usta isimlerle dolu sahneler heyecanı zirveye taşıdı
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi