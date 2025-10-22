İSG BAŞVURU EKRANI: İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları başladı! İSG son başvuru ne zaman?

ÖSYM'de yer alan bilgilere göre sınava girecek adaylar, 1.500 TL sınav ücretini 22-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM adına kılavuzda belirtilen bankalara yatıracaklardır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.

💰 İSG Başvuru Ücreti Ne Kadar, Nasıl Ödenir?

İSG sınavı nerede yapılıyor?

2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG), 7 Aralık 2025 tarihinde aşağıdaki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav sadece Ankara'da yapılabilecektir.

SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

010 ADANA 067 ANKARA/YENİMAHALLE 070 ANTALYA 160 BURSA 210 DİYARBAKIR 250 ERZURUM 260 ESKİŞEHİR 270 GAZİANTEP 341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY/MALTEPE/ATAŞEHİR) 346 İSTANBUL-6 (GÜNGÖREN/ESENLER/BAYRAMPAŞA/BAĞCILAR) 352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ) 380 KAYSERİ 420 KONYA 440 MALATYA 550 SAMSUN 580 SİVAS 610 TRABZON 650 VAN

İSG KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ