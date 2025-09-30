DGS ek tercihler başladı mı? DSG ek yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adayları için heyecan sürüyor. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek tercih yapmayı bekleyenler, ÖSYM'den gelecek duyuruyu merakla bekliyor. İşte tarih ve detaylar...
DGS Ek Tercihler Ne Zaman?
Geçmiş yıllara bakıldığında DGS ek tercih süreci genellikle sınavdan sonraki ay başlıyor. Örneğin 2024'te ek tercihler Ekim ayının sonlarına doğru alınmıştı. Bu verilere göre 2025 ek yerleştirme döneminin Ekim ayında başlaması bekleniyor. DGS ek tercih tarihleri ve kılavuz detayları açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Ek Yerleştirme Süreci Nasıl İşleyecek?
Ek tercih dönemi tamamen elektronik ortamda yürütülecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yaparak tercihlerini oluşturacak.