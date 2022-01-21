Bugün hangi illerde kar tatili var? 21 Ocak 2022 Cuma kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Van, Tunceli, Batman, Giresun...

Yurt genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika hava durumu tahminlerinin ardından kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yaşayan öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Yazımızda 21 Ocak 2022 tatil olan bölgeler listesine ulaşabilirsiniz. Peki, kar tatili olan iller hangileri? Bugün okullar tatil mi? İşte detaylar...
VAN
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim 1 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir. İlçe merkezlerinde bulunan okullarda isteyen öğrencilerimiz karnelerini alabilirler" denildi.
ADIYAMAN
Adıyaman Valiliği, Kar Yağışı sonrasında yaşanan buzlanma nedeniyle okulların Cuma günü tatil edildiğini duyurdu.Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde köy ve belde okulları ile taşımalı eğitime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
BİNGÖL
Bingöl'de iki gündür etkisini gösteren kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında 'ulaşımda aksama, buzlanma ve don' olayları başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde 21.01.2022 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.Açıklama ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
HAKKARİ
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 21 Ocak 2022 Cuma günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verdiği belirtildi.