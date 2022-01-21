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    • Eğitim
    • 21.01.2022 06:35
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    • 21.01.2022 06:35
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    Bugün hangi illerde kar tatili var? 21 Ocak 2022 Cuma kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Van, Tunceli, Batman, Giresun...

    Bugün okullar tatil mi? Türkiye genelinde kar yağışları etkisini artırmaya devam ediyor. Bu hafta yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası eğitim hayatını olumsuz etkiledi. Birçok ilde eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğini açıkladı. Kar yağışının bulunduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün hangi illerde okullarda kar tatili var? 21 Ocak 2022 Cuma kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    21 Ocak 2022 Cuma kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?

    Yurt genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika hava durumu tahminlerinin ardından kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yaşayan öğrenciler bulundukları illerde okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Yazımızda 21 Ocak 2022 tatil olan bölgeler listesine ulaşabilirsiniz. Peki, kar tatili olan iller hangileri? Bugün okullar tatil mi? İşte detaylar...

    VAN

    Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim 1 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir. İlçe merkezlerinde bulunan okullarda isteyen öğrencilerimiz karnelerini alabilirler" denildi.

    ADIYAMAN

    Adıyaman Valiliği, Kar Yağışı sonrasında yaşanan buzlanma nedeniyle okulların Cuma günü tatil edildiğini duyurdu.Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde köy ve belde okulları ile taşımalı eğitime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

    BİNGÖL

    Bingöl'de iki gündür etkisini gösteren kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında 'ulaşımda aksama, buzlanma ve don' olayları başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde 21.01.2022 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.Açıklama ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

    HAKKARİ

    Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 21 Ocak 2022 Cuma günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verdiği belirtildi.

        KAHRAMANMARAŞ

        Kahramanmaraş'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak Cuma günü il merkezi ve ilçelerinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi.Kahramanmaraş'tan Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden olumsuz kış koşulları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerde özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli kamu görevlileri, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile idari izinli sayılacak.

        ELAZIĞ

        Elazığ'da okulların yarın da tatil edildiği bildirildi. Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları, artan don ve buzlanma riski nedeniyle; 21 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

        ARTVİN

        Artvin merkez, ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime bir kez daha ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Cuma günü ile birlikte eğitime bir hafta ara verilmiş oldu.Kar tatilini Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından duyurdu. Doruk açıklamasında, "Sevgili Öğrenciler Olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle ilimiz genelinde eğitim öğretime verilen ara 21.01.2022, Cuma günü 1 (bir) gün daha uzatılmıştır. Başarı dileklerimle iyi tatiller dilerim" ifadelerine yer verdi. Artvin'de pazartesi, salı, Çarşamba, Perşembe günlerinin ardından Cuma günü de eğitime ara verilmiş oldu.

        MALATYA

        Malatya'da, 2 gün Boyunca yoğun kar yağışından sonra oluşan buzlanma nedeniyle eğitime yarın için 1 gün ara verildi. Kent merkezi ve ilçelerde 2 gün önce başlayan kar yağışından dolayı yollar kapandı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Belediye ekipleri de karla mücadele çalışmasına devam ediyor. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yarın için eğitime ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesine bağlı olarak, karayolları ve mahalle yollarında tipi ve buzlanmadan dolayı ulaşımda sorunlar yaşanması sebebiyle, öğrencilerimizin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 21 Ocak 2022 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" dedi.

        KARABÜK

        Karabük'te kar yağışı sonrası yaşanan buzlanma nedeniyle yarın il merkezi ve 5 ilçede taşımalı eğitim ile özel eğitim kurumlarında eğitme 1 gün daha ara verildi.Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "21 Ocak Cuma günü itibariyle olumsuz hava şartları sebebiyle Karabük merkez ve 5 ilçemizde özel eğitim okullarımız ve eğitime taşıma yoluyla erişim sağlayan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir. Bunun dışında kalan öğrencilerimizin karnelerini yarın sabah 09.00'dan itibaren mesai saatleri içinde okullarından alabileceklerdir" ifadelerine yer verdi.

        GAZİANTEP

        Gaziantep Valisi Davut Gül, kar ve buzlanma nedeniyle 1 gün tatil edildiğini duyurdu.Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim - öğretime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. İyi tatiller" ifadelerine yer verildi.

        BOLU

        Bolu'da, aşırı buzlanma ve kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'da aşırı buzlanma ve kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

        GÜMÜŞHANE

        Gümüşhane'de önceki günden beri etkili olan ve çok sayıda köy yolunun kapanmasına neden olan kar yağışının ardından okullar bir kez daha tatil edildi.Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden, ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

        TUNCELİ

        Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bina çatılarındaki buz sarkıtları ve okul yollarındaki buzlanmalar sebebiyle oluşabilecek risk durumlarını önlemek amacıyla, Tunceli Genelinde (Merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerimizde) 21 Ocak 2022 Cuma 1 bir gün süre ile tüm okullarımız (kreşler ve özel eğitim kurumları da dahil) tatil edilmiştir. Öğrencilerimiz ve öğrenci velilerimiz karnelerini yarın ve önümüzdeki haftalarda mesai saatleri içerisinde okul idarelerinden alabileceklerdir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

            ORDU

            Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki okulların tamamında, 3 ilçede ise kısmen eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerindeki okulların tamamında, Akkuş, Mesudiye ve Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerde, engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
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            Haberler Eğitim Bugün hangi illerde kar tatili var? 21 Ocak 2022 Cuma kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Van, Tunceli, Batman, Giresun...
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